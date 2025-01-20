У поєдинку 1/8 фіналу 30-річна одеситка здолала у двох сетах «нейтральну» росіянку Вероніку Кудерметову – 6:4, 6:1. При цьому в першій партії Еліна поступалася – 1:4, але зуміла взяти п’ять геймів поспіль, а заразом і сет.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Світоліна вийшла до свого третього чвертьфіналу на Australian Open і до 12-го на рівнітурнірів «Великого шолома», де у спортсменки вже 100 перемог.

У післяматчевому інтерв’ю Еліна Світоліна зазначила, що її перемога «повністю відображає український характер».

«Мені здається, що іноді люди забувають, що війна все ще триває, що ми все ще потребуємо допомоги. Для мене дуже важливо показати стійкість, показати, що я готова боротися, незважаючи ні на що, і представляти цей дух.

Я вже багато разів грала проти російських тенісисток з початку війни. Для мене в цьому немає нічого нового. Сьогодні я була дуже мотивована перемогти, щоб люди в Україні прокинулися з хорошими новинами. Я дуже рада, що змогла це зробити», – розповіла одеситка.

Зазначимо, що українська тенісистка утрималася від рукостискань і не зробила спільне фото з росіянкою.

За путівку в півфінал Australian Open українка битиметься з американкою Медісон Кіз. Поки що рахунок особистих зустрічей у протистоянні Світоліної та Кіз – 3:2 на користь тенісистки зі США.

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