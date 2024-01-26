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Двох ексдепутатів Одеської облради підозрюють у викраденні понад 30 державних суден

Двох ексдепутатів Одеської облради підозрюють у викраденні понад 30 державних суден

На Одещині сталося масштабне розкрадання майна державної компанії “Українське Дунайське пароплавство” – два колишні депутати Одеської міськради разом з очільником підприємства привласнили 32 баржі. 

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як повідомили правоохоронці, підозру отримали колишні депутати облради від ОПЗЖ. Їх підозрюють у викраденні понад 30 суден торговельного флоту України на загальну суму понад 80 млн грн.

Як вдалося встановити слідству, схему заволодіння державним майном організували двоє колишніх депутатів Одеської облради, від забороненої партії ОПЗЖ та ексочільник судноплавної компанії.

Ще у 2017 році організатори схеми уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною їм фірмою на оренду вищезгаданих суден.

підозра депутату

Однак, замість використання за призначенням орендованих у держави барж, вони вивезли їх за межі України, де змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

Після цього судна переправили до Туреччини. Там їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності.

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Потім баржі були відбуксовані в Україну та оформлені на підконтрольні компанії та продовжили служити уже новим власникам у комерційних цілях.

Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження всіх викрадених суден та заарештували їх. Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Окрім ексдепутатів та колишнього директора судноплавного підприємства, підозру отримали троє працівників підконтрольних депутатам юридичних осіб.

Організаторам та спільникам схеми заволодіння державним майном оголошено підозру за трьома статтями, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

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