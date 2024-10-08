В Одесі співробітник ТЦК коригував дані в системі «Оберіг»

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що з березня 2023 року по березень 2024 року оператор відділення офіцерів запасу та кадрів районного ТЦК м. Одеси, маючи доступ і контроль до системи «Оберіг», а також до інформації, що в ній обробляється, вніс зміни до облікових карток шести військовозобов’язаних чоловіків.

Зокрема, він вносив до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів «Оберіг» неправдиву інформацію про непридатність чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон. За послугу військовий отримував від 4 до 7 тисяч доларів США.

Читайте також: В Одесі працівник ТЦК заробив мільйони на ухилистах, але схема не врятувала від мобілізації (відео)

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі слідчі встановлюють усіх осіб, які встигли скористатися схемою.

Нагадаємо, завершено розслідування щодо корупції воєнкома-мільйонера Євгена Борисова.