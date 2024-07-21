Джо Байден виходить із виборчих перегонів

Джо Байден виходить із виборчих перегонів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що виходить із президентських перегонів.

Відповідну заяву оприлюднено сьогодні у соцмережі Х (колишній Твіттер).

«Для мене було найбільшою честю у моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що на користь моєї партії та країни для мене краще відійти убік і зосередитися виключно на виконанні своїх обов’язків як президента на залишок мого терміну», – сказано у заяві глави Білого дому.

Також повідомляється, що наступного тижня Байден виступить зі зверненням, в якому більш детально розповість про своє рішення та подальші дії.

Розмови про відмову Байдена від виборчих перегонів почалися після провалу Байдена на дебатах з його основним опонентом – республіканцем Дональдом Трампом.

Після тієї ночі демократи та весь світ почали уважно спостерігати за нинішнім президентом США та помічали все більше і більше застережень під час його виступів.

Нагадаємо, чинному президенту США зараз 81 рік, а до закінчення наступного терміну йому могло б виповнитись 86 років.

Водночас, раніше президент і його оточення присягалися, що він сповнений сил і нікуди йти не збирається. Якоїсь миті Байден навіть заявив, що «тільки Господь Бог» може зняти його з гонки.

Для демонстрації когнітивної свіжості кандидата Байдена відправили виступати без папірця на прес-конференцію за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні. Але ще до того, як він пережив вартовий допит журналістів, вийшов конфуз. Представляючи публіці президента України Зеленського, Байден сказав: «Пані та панове – президент Путін!».

Невдовзі після цього Трамп пережив замах на мітингу . А останній удар завдав ковід: Байден захворів і втратив можливість публічно розвіяти сумніви, що він бадьорий духом, розумом і тілом.

Хто замінить Байдена, на даний момент не відомо. Остаточне рішення про кандидата від демократів ухвалить з’їзд партійних виборців 19-22 серпня у Чикаго.

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