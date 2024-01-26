Двух экс-депутатов Одесского облсовета подозревают в хищении более 30 государственных судов

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как сообщили правоохранители, подозрение получили бывшие депутаты облсовета от ОПЗЖ. Их подозревают в краже более 30 судов торгового флота Украины на общую сумму более 80 млн грн.

Как удалось установить следствию, схему завладения государственным имуществом организовали два бывших депутата Одесского облсовета, от запрещенной партии ОПЗЖ и экс-директор судоходной компании.

Еще в 2017 году организаторы схемы заключили несколько договоров между пароходством и подконтрольной им фирмой по аренде вышеупомянутых судов.

Однако вместо использования по назначению арендованных у государства барж, они вывезли их за пределы Украины, где изменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их на аффилированную компанию.

После этого судно переправили в Турцию. Там их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности.

Затем баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании и продолжили служить новым владельцам в коммерческих целях.

В настоящее время правоохранители установили местонахождение всех похищенных судов и арестовали их. Арестованное имущество передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Кроме экс-депутатов и бывшего директора судоходного предприятия, подозрение получили три работника подконтрольных депутатам юридических лиц.

Организаторам и подельникам схемы завладения государственным имуществом объявлено подозрение по трем статьям, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.