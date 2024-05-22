Новости Одессы и Одесской области

Двое защитников из Одесской области возвращаются домой «на щите»

Двое защитников из Одесской области возвращаются домой «на щите»

Война продолжает забирать жизни наших земляков: в боях за Украину погибли житель Степановской громады Раздельнянского района Анатолий Бурделев и житель Черноморска Алексей Сергеев.

44-летний житель с. Розаловка Анатолий Анатольевич Бурделев погиб во время выполнения боевого задания по отражению штурма российских войск в районе населенного пункта Новоалександровка Донецкой области 9 мая 2024 года. Об этом пишет районная газета «Вперед».

Анатолий Бурделев

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В среду, 22 мая, воина привезут домой. Героя будут встречать живым коридором при въезде в с. Кучурган. Процессия будет двигаться в с. Розаловка, где состоится чин отпевания земляка.

В Черноморск «на щите» вернулсяв воин ВСУ Алексей Сергеев. Отпевание и прощание с защитником состоится в пятницу, 24 мая, в 11.00 в Свято-Николаевском храме ПЦУ в Черноморске.

Алексей Сергеев

Похоронят погибшего воина на «Аллее славы».

В Килийской громаде простились с 55-летним военнослужащим Романом Чумаченко, который погиб во время боевого выезда на территории Николаевской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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