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Воїн із Одеської області загинув, захищаючи північні рубежі України

Воїн із Одеської області загинув, захищаючи північні рубежі України

Білгород-Дністровський район знову сумує – загинув житель Сергіївської громади Шевченко Олег Васильович, який виконував свій обов’язок із захисту рідної землі від російських окупантів на Чернігівщині. Воїну нещодавно виповнилося 46 років.

Про це повідомили у пресслужбі Білгород-Дністровської РДА.

Захисник загинув 11 травня 2024 року внаслідок отриманих поранень, поблизу населеного пункту Буда – Вороб’ївська на Чернігівщині.

У воїна залишилися дружина та діти.

“Мужність і героїзм Олега є прикладом для всіх нас, нагадуючи нам про важливість відстоювати нашу рідну землю. Відвага та самопожертва Героя безцінні, найвища цінність віддати своє життя за свою Батьківщину”, – кажуть земляки.

Учора в Кілійській громаді попрощалися з 55-річним військовослужбовцем Романом Чумаченком, який загинув під час бойового виїзду на території Миколаївської області.

 

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