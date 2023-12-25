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Дві тисячі одеситів два роки живуть без тепла: в одеській багатоповерхівці скоро відновлять опалення

Дві тисячі одеситів два роки живуть без тепла: в одеській багатоповерхівці скоро відновлять опалення

В Одесі, напередодні вихідних, відбулися збори членів ОСББ “Ізумруд”, який розташований  на Сахарова, 36 у Пересипському районі міста. Мешканцям будинку пообіцяли найближчим часом надати тепло у квартири. 

Про це повідомили на сайті Одеської міськради.

Питання про заходи з відновлення теплопостачання у будинок були розглянуті й прийняті під час сесії Одеської міськради 7 грудня 2023 року.

Тоді, керуючись законом про війну вирішили застосувати важелі впливу на забудовника – військова адміністрація  підписала спільний наказ з військовим командуванням і передали міській раді в управління цю котельню.

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Таким чином, за роботу та функціональність котельні багатоповерхівки відповідає КП «Теплопостачання міста Одеси».

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Як повідомили на сайті мерії, співробітники комунального підприємства уже займаються налаштуванням обладнання.

Як сказав Геннадій Труханов мешканцям будинку під час зборів, вилучення у власника та передача котельні в управління КП “Теплопостачання міста Одеси”, дозволить найближчим часом дати опалення у ЖК “Ізумруд”. А наразі проводяться документальні процедури.

Раніше На врегулювання ситуації у міській раді планується виділити 2,4 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно аналогічна ситуація виникла на вулиці Багрицького, 5/7. Там відключили тепло. Мерія обіцяла вирішити це питання найближчим часом.

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