Дві тисячі одеситів два роки живуть без тепла: в одеській багатоповерхівці скоро відновлять опалення

Про це повідомили на сайті Одеської міськради.

Питання про заходи з відновлення теплопостачання у будинок були розглянуті й прийняті під час сесії Одеської міськради 7 грудня 2023 року.

Тоді, керуючись законом про війну вирішили застосувати важелі впливу на забудовника – військова адміністрація підписала спільний наказ з військовим командуванням і передали міській раді в управління цю котельню.

Таким чином, за роботу та функціональність котельні багатоповерхівки відповідає КП «Теплопостачання міста Одеси».

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Як повідомили на сайті мерії, співробітники комунального підприємства уже займаються налаштуванням обладнання.

Як сказав Геннадій Труханов мешканцям будинку під час зборів, вилучення у власника та передача котельні в управління КП “Теплопостачання міста Одеси”, дозволить найближчим часом дати опалення у ЖК “Ізумруд”. А наразі проводяться документальні процедури.

Раніше На врегулювання ситуації у міській раді планується виділити 2,4 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно аналогічна ситуація виникла на вулиці Багрицького, 5/7. Там відключили тепло. Мерія обіцяла вирішити це питання найближчим часом.