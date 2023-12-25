Две тысячи одесситов два года живут без тепла: в одесской многоэтажке скоро возобновят отопление

В Одессе, накануне выходных, состоялось собрание членов ОСМД «Изумруд», расположенного на Сахарова, 36 в Пересыпском районе города. Жителям дома пообещали в ближайшее время предоставить тепло в квартиры.
Об этом сообщили на сайте Одесского горсовета.
Вопросы о мерах по восстановлению теплоснабжения в здание были рассмотрены и приняты во время сессии Одесского горсовета 7 декабря 2023 года.
Тогда, руководствуясь законом о войне, решили применить рычаги влияния на застройщика — военная администрация подписала совместный приказ с военным командованием и передали городскому совету в управление эту котельную.
Таким образом, за работу и функциональность котельной многоэтажки отвечает КП «Теплоснабжение города Одессы».
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Как сообщили на сайте мэрии, сотрудники коммунального предприятия уже занимаются настройкой оборудования.
Как сказал Геннадий Труханов жильцам дома во время собрания, изъятие у владельца и передача котельной в управление КП «Теплоснабжение города Одессы» позволит в ближайшее время дать отопление в ЖК «Изумруд». Сейчас проводятся документальные процедуры.
Ранее На урегулирование ситуации в городском совете планируется выделить 2,4 млн. гривен.
Напомним, не так давно аналогичная ситуация возникла на улице Багрицкого, 5/7. Там отключили тепло. Мэрия обещала решить этот вопрос в ближайшее время.