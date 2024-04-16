Дві громади Одеської області прощаються з полеглими Героями

Мешканець села Станіславка Микола Ткачов служив і захищав Україну в лавах Збройних Сил України з січня 2023 року.

Загинув 6 квітня 2024 року під час стрілецького бою в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області.

День жалоби оголошено сьогодні в Балті – на щиті повертаються додому два воїни, двоє братів – Микола та Володимир Сахарови.

Прощання із захисниками України відбудеться у вівторок, 16 квітня, о 10.30 на центральній площі міста. Поховають братів у рідному селі Мирони.

Також сьогодні, 16 квітня, Ізмаїл проводжає в останню путь командира розвідувального відділення, солдата Віталія Павловича Тарицю, який мужньо захищав Україну від російських окупантів під Херсоном, Харковом і Донецьком.

Раніше повідомлялося, що житель Болградської громади Олексій Колесник загинув, захищаючи Україну на Харківщині.