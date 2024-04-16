Новости Одессы и Одесской области

Две громады Одесской области прощаются павшими Героями

Две громады Одесской области прощаются павшими Героями

Горькие известия с фронта продолжают  приходить в громады Одесской области. 15 апреля Куяльницкая громада живым коридором встретила и провела в последний путь Николая Ткачева. А сегодня, 16 апреля, в Балту на щите возвращаются два брата — Николай и Владимир Сахаровы.

Житель села Станиславка Николай Ткачев служил и защищал Украину в рядах Вооруженных Сил Украины с января 2023 года.

Погиб 6 апреля 2024 года во время стрелкового боя в районе населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области.

День траура объявлен сегодня в Балте — на щите возвращаются домой два воина, два брата — Николай и Владимир Сахаровы.

Прощание с защитниками Украины состоится во вторник, 16 апреля, в 10.30 на центральной площади города. Похоронят братьев в родном селе Мироны.

Также сегодня, 16 апреля, Измаил проводит в последний путь командира разведывательного отделения, солдата Виталия Павловича Тарицу, который мужественно защищал Украину от российских оккупантов под Херсоном, Харьковом и Донецком.

Ранее сообщалось, что житель Болградской громады Алексей Колесник погиб, защищая Украину на Харьковщине.

 

 

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