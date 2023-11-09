В годину пік рух транспорту на одній з вулиць Одеси зупинився: причини

Величезний затор утворився на розі вул. Краснова та Адміральського проспекту. Рух транспорту в годину пік зупинився.
Як повідомляють очевидці, затор розтягнувся від перехрестя Краснова – Адміральський проспект та вздовж вулиці Краснова до перехрестя з вулицею Середньофонтанською.
Причиною затору стала автомобільна аварія – дві автівки не поділили перехрестя.
Тому водії, які зараз стоять у заторі, радять вул. Краснова об’їжджати іншими шляхами.
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