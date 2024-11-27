Дунайское пароходство выиграло судебную тяжбу с россиянами в европейском суде

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор компании Дмитрий Москаленко.

Еще в 1975 году посольство СССР в Австрии приобрело в центре Вены дом и земельный участок, рассказал Москаленко. Средства за здание и землю уплатило Дунайское пароходство, использовавшее приобретенное имущество.

После объявления Украиной независимости имущество осталось под контролем УДП, хотя собственником формально считался СССР. В настоящее время участок и здания, расположенные в самом дорогом районе Вены, по словам Москаленко, оцениваются в десятки миллионов евро.

Еще до войны представители УДП проиграли несколько инстанций. С 2022 года в борьбу за имущество включилась новая команда УДП. Согласно решению венского суда, имущество остается под контролем УДП.

«Мы отстояли свое право использовать здание и не уступили РФ имущество, на которое имеем право. Решение действительно историческое, потому что еще никогда РФ не получала отказа. Это громкая пощечина путинскому режиму», – написал Москаленко.

Он отметил, что это первое дело, когда европейский суд признал Украину совладельцем зарубежного имущества и первый шаг для выигрыша и в отношении других объектов.