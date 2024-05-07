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Євробачення-2024: де і коли дивитися перший півфінал, як голосувати

Євробачення-2024: де і коли дивитися перший півфінал, як голосувати

У вівторок, 7 травня, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024, за результатами якого стануть відомі перші фіналісти. Цьогорічні представниці України – дует alyona alyona & Jerry Heil виступлять під номером 5.

Масштабне шоу розпочнеться 7 травня о 22:00 за київським часом у місті Мальме, Швеція. У ньому візьмуть участь п’ятнадцять країн, включно з Україною.

Дует Jerry Heil і alyona alyona з піснею Teresa&Maria змагатиметься за можливість виступити в гранд-фіналі. Номер представниць України поставила кліпмейкер з Одеси Таню Муіньо.

Українки виступлять під номером 5 у першій половині цього ефіру. До наших співачок приєднаються представники Кіпру, Польщі, Сербії, Литви, Хорватії та Ірландії.

У другій половині першого півфіналу співатимуть Словенія, Ісландія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Австралія, Азербайджан і Молдова.

Також у першому півфіналі виступлять країни – засновниці «Євробачення» Велика Британія та Німеччина, а ще переможниця минулого року Швеція.

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Де дивитися перший півфінал

Онлайн-трансляція півфіналу Євробачення-2024 буде доступна на офіційному YouTube-каналі Eurovision – там конкурс транслюватиметься мовою оригіналу.

Україномовний ефір із незмінним голосом Тимура Мірошниченка буде доступний на телеканалі та всіх діджитал-платформах «Суспільного»:

  • сайт «Суспільне Культура»;
  • сайт «Суспільне Євробачення»;
  • телеканал «Суспільне Культура».

Як проголосувати?

Голосування розпочнеться після того, як останній конкурсант виступить зі своєю конкурсною піснею, і триватиме воно близько 20-25 хвилин.

Єврофани зможуть проголосувати за допомогою додатків для iOS, Android або Windows. Також через застосунок можуть голосувати з країн, які не беруть участі в міжнародному пісенному заході.

Крім того, глядачі країн-учасниць можуть голосувати телефоном і через СМС. Відповідні номери повідомлять безпосередньо під час прямого ефіру.

У півфіналах можуть голосувати глядачі тільки тих країн, які беруть участь у півфіналі, тобто, в Україні можна віддати свої голоси тільки 7 травня.

«Глядачі можуть голосувати тільки в тому півфіналі, в якому бере участь їхня країна. Якщо ваша країна бере участь у першому півфіналі, то ви можете голосувати тільки за інших учасників першого півфіналу. Глядачі з країн, які не беруть участі в конкурсі, також можуть вибрати своїх фаворитів у всіх трьох шоу в рамках блоку «решта світу», – пояснюється на сторінці в Instagram «Суспільне Євробачення».

Зазначимо, у букмекерських прогнозах, оприлюднених 6 квітня, на перемогу претендує хорватський співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. На другому місці йде швейцарський виконавець Nemo з треком The Code, а український дует посідає третю сходинку рейтингу.

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 9 травня, а сам гранд-фінал – 11 травня.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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