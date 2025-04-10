Штормове попередження: протягом доби 11 квітня по Одесі та області очікуються пориви північно-західного вітру 19-24 м/с, значні опади, налипання мокрого снігу, видимість під час опадів 500-1000 м.
Прогноз погоди в Одесі на 11 квітня
Хмарно. Значний дощ зі снігом.
Вітер північно-західний, 5-8 м/с, пориви 19-24 м/с.
Вночі температура від 1°C морозу до 0°C, вдень 0-5°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 квітня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північний, 3-7 м/с, пориви 8-14 м/с.
Вночі температура 2-3°C морозу, вдень від 2°C морозу до 2°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Вибір редакції
- Чи потрібні в Одесі іноземні війська: що думають про це одесити (відео)
- Столичні гастролі та дегустація унікальних страв із дунайки: топ-5 подій Одеси 11-13 березня
- Визволення Одеси: герої, забуті подвиги і кавалерійські атаки