штормовое предупреждение
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Штормове попередження: протягом доби 11 квітня по Одесі та області очікуються пориви північно-західного вітру 19-24 м/с, значні опади, налипання мокрого снігу, видимість під час опадів 500-1000 м.

Прогноз погоди в Одесі на 11 квітня

Хмарно. Значний дощ зі снігом. 

Вітер північно-західний, 5-8 м/с, пориви 19-24 м/с.

Вночі температура від 1°C морозу до 0°C, вдень 0-5°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 11 квітня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. 

Вітер північний, 3-7 м/с, пориви 8-14 м/с.

Вночі температура 2-3°C морозу, вдень від 2°C морозу до 2°C тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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