Штормовое предупреждение: в течение суток 11 апреля по Одессе и области ожидаются порывы северо-западного ветра 19-24 м/с, значительные осадки, налипание мокрого снега, видимость во время осадков 500-1000 м.
Прогноз погоды в Одессе на 11 апреля
Облачно. Значительный дождь со снегом.
Ветер северо-западный, 5-8 м/с, порывы 19-24 м/с.
Ночью температура от 1°C мороза до 0°C, днем 0-5°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 3-7 м/с, порывы 8-14 м/с.
Ночью температура 2-3°C мороза, днем от 2°C мороза до 2°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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