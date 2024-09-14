Корупція – це зрада: у центрі Одеси пройшла традиційна акція

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

І знову акція не обмежилася площею перед одеською мерією – тепер її учасники привертають увагу автомобілістів, стоячи на узбіччі Преображенської вулиці біля Соборної площі. Вони нагадують: війна продовжується і дуже важливо підтримувати ЗСУ, а не витрачати бюджетні кошти на сумнівні тендери, а також те, що корупція – це зрада.

Нагадаємо, 28 серпня виповнилося рівно рік від початку щотижневої акції протесту в одеської мерії. Її ініціювала відома волонтер, глава БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

Варто зазначити, що незважаючи на те, що чиновники тривалий час ігнорували учасників пікету, все ж таки певних успіхів їм вдалося досягти. І припиняти щосуботню акцію вони поки що не збираються, оскільки впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.

Читайте також: В Одесі закликають створити «єдиний гідний» проект Алеї Слави.

Фото учасників пікету