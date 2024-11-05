У США обирають президента: коли стануть відомі результати та що чекає на Україну найближчим часом

Виборча кампанія у США завершилася. Сьогодні мільйони американців підуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати за свого кандидата в президенти. Утім, понад 80 мільйонів американських виборців уже проголосували на виборах достроково – особисто або поштою.

У президентських перегонах беруть участь два ключові кандидати: чинний віцепрезидент США Камала Гарріс від Демократичної партії та колишній президент США Дональд Трамп від республіканців. Останні місяці вони проводили активну передвиборчу кампанію, намагаючись схилити на свою користь виборців, які ще не визначилися.

Ці президентські вибори у США вважаються одними з найменш прогнозованих за багато років, адже рівні шанси на перемогу зберігають обидва кандидати.

Як свідчать нещодавні опитування, в останні дні перед виборами 60-річна Камала Гарріс мінімально випереджала 78-річного Дональда Трампа.

З огляду на те, що останнім часом Трамп і Гарріс навіть у тих штатах, які вагаються, йшли «ніздря в ніздрю», велика ймовірність, що команди кандидатів битимуться за кожен голос і в окремих випадках вимагатимуть перерахунку.

За виборами у США дуже уважно стежать в Україні, бо позиція Штатів має ключове значення з точки зору подальшого перебігу війни.

Як у США обирають президента

Спочатку, як правило, ведеться підрахунок голосів з виборчих дільниць у США. Потім йде підрахунок голосів виборців, які з різних причин брали участь у достроковому голосуванні.

Після цього сканують бюлетені, які прибули з виборчих дільниць.

Після цього сканують бюлетені, які прибули з виборчих дільниць за кордоном та з військових баз США.

Загалом попередні дані про переможця виборів зазвичай стають відомі близько 23:00 за східним часом США, після закриття виборчих дільниць у західних американських штатах.

Тож попередньо переможець виборів президента США 2024 року має бути відомий уже на ранок 6 листопада за київським часом.

Однак якщо різниця між двома кандидатами буде мінімальною, процес визначення результатів може дещо затягнутися.

На відміну від багатьох інших демократичних країн, де переможця визначає прямий вибір і кількість голосів за кандидата, у США система виборів президента побудована складніше.

Президента США обирає Колегія виборників – це 538 осіб, які представляють усі 50 штатів США. Країну може очолити той кандидат, який набере 270 їхніх голосів – тобто підтримку щонайменше 50%+1 виборщиків.

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Уже 6 січня 2025 року Конгрес США підраховує голоси колегії виборників і оголошує результати. Якщо жоден із кандидатів у президенти не набирає щонайменше 270 голосів виборців, долю виборів вирішує Палата представників. У разі необхідності, палата обирає президента більшістю голосів.

20 січня 2025 року відбудеться інавгурація обраного президента.

Як вибори в США можуть вплинути на ситуацію на полі бою в Україні

Період умовного безвладдя в очікуванні інавгурації та відсутності рішучих дій, кроків, рішень з боку адміністрації, що йде, вплине на Україну. Так було наприкінці 2023 – на початку 2024 рр., коли допомогу нашій країні було заморожено через внутрішньополітичні баталії в Конгресі між республіканцями і демократами.

Про це у своєму блозі пише одеський військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Фактично Україна щонайменше два місяці перебуватиме в стані повної невизначеності та без надії на кроки від головного міжнародного партнера, здатні позитивно вплинути на перебіг подій на театрі воєнних дій. А тому побоювання не безпідставні», – пише Коваленко.

Незалежно від того, яким буде результат виборів у США, у Росії на найближчі місяці широко розкривається вікно можливостей в Україні. І російське військово-політичне командування це прекрасно розуміє, тому буде тільки нарощувати тиск за низкою напрямків у зоні бойових дій в Україні – не шкодуючи ні людей, ні дефіцитну техніку.

До кінця цього року російське командування планує виконати такі завдання:

окупувати Курахове, Часів Яр і Торецьк,

окупувати або почати основну фазу наступу на Покровськ,

вийти на адміністративний кордон Куп’янська, затиснувши його з трьох боків;

повернути під свій контроль втрачені 2023 року території в Запорізькій області.

Фактично період поствиборчого умовного безвладдя у США може коштувати Україні від 500 до 1 000 км² територій, вважає експерт.

«Україна опиняється у вкрай непростій ситуації, коли внутрішньополітичні тенденції та явища у США можуть мати безпосередній вплив на поле бою. І судячи з пасивності Вашингтона вже зараз, навряд чи він заздалегідь проявить якусь активність або прорахує план дій на листопад і грудень, щоб пом’якшити або уникнути критичних ситуацій у зоні бойових дій в Україні», – зазначає Олександр Коваленко.