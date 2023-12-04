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До Одеської області прибувають біженці із Сектору Гази: подробиці

До Одеської області прибувають біженці із Сектору Гази: подробиці

З середини листопада до Одеської області прибули 82 евакуйованих із Сектору Гази громадян України, 19 – з них розміщено в Одесі. Їм надається допомога в оформленні документів.

Про це повідомив керівник Одеської ОВ Олег Кіпер.

Як розповів Кіпер, із середини листопада Одеська область допомагає з евакуацією українців із Сектору Гази, зокрема, транспортуванням та поселенням евакуйованих. Їм надається допомога в оформленні документів. Серед евакуйованих – 45 дітей.

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За підтримки Одеської ОВА, міжнародних організацій та благодійних фондів евакуйовано забезпечені первинними побутовими потребами: харчуванням, санітарно-гігієнічними наборами, одягом, взуттям тощо.

Також було організовано повний медичний супровід однієї жінки до лікарні.

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Як триває евакуація громадян України із Сектору Гази

Як писало “Одеське життя”, 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Тель-Авів зі свого боку розпочав операцію проти терористів у Секторі Гази.

За весь час від Ізраїлю та Єгипту українська сторона отримала 329 дозволів на евакуацію громадян із сектору Газа. Вдалося вивезти 259 осіб, з них 172 громадяни вже перебувають в Україні, решта вирішила залишитися в Єгипті або поїхати до Європи самостійно.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у ефірі національного телемарафону.

За час тимчасового перемир’я посольство України в Ізраїлі отримало ще 146 звернень.

“З моменту припинення бойових дій та успішного закінчення першого етапу евакуації ми отримали додатково ще 146 звернень громадян. І це дещо дивно, бо з цих громадян абсолютна більшість мала дозвіл на виїзд, але не скористалася ним.

З різних причин: хтось – тому що компетентні органи Ізраїлю не дозволили виїхати батькові сім’ї, хтось сказав, що в нього тихо, нічого не прилітає, і він залишатиметься у Секторі Газа, потім почало прилітати, вони передумали. Але ми маємо завдання зараз максимально швидко отримати новий дозвіл і вивезти цих людей на територію Єгипту.

На погодження ми вже подали документи. Ситуація під контролем безпосередньо у президента та міністра закордонних справ”.

Корнійчук висловив упевненість, що до кінця тижня вдасться вивезти значну частину українців, які виявили бажання евакуюватись.

За словами дипломата, абсолютна більшість із цих 146 осіб – жінки та діти (понад 110). Нових (які раніше не подавали заявку на евакуацію) – лише 54.

За даними Корнійчука, у Газі ще лишається близько 500 осіб з українськими паспортами.

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