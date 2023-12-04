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В Одесскую область прибывают беженцы из Сектора Газа: подробности

В Одесскую область прибывают беженцы из Сектора Газа: подробности

С середины ноября в Одесскую область прибыли 82 эвакуированных из Сектора Газа граждан Украины, 19 — из них размещены в Одессе. Им оказывается помощь в оформлении документов.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Как рассказал Кипер, с середины ноября Одесская область помогает с эвакуацией украинцев из Сектора Газа, в частности, транспортировкой и поселением эвакуированных. Им оказывается помощь в оформлении документов. В числе эвакуированных — 45 детей.

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При поддержке Одесской ОВА, международных организаций и благотворительных фондов эвакуированы обеспеченные первичными бытовыми потребностями: питанием, санитарно-гигиеническими наборами, одеждой, обувью и т.д.

Также было организовано полное медицинское сопровождение одной женщины в больницу.

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Как идет эвакуация граждан Украины из Сектора Газа

Как писала «Одесская жизнь», 7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов в Секторе Газа.

За все время от Израиля и Египта украинская сторона получила 329 разрешений на эвакуацию граждан из Сектора Газа. Удалось вывезти 259 человек, из них 172 гражданина уже находятся в Украине, остальные решили остаться в Египте или поехать в Европу самостоятельно.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона.

За время временного перемирия посольство Украины в Израиле получило еще 146 обращений.

«С момента прекращения боевых действий и успешного окончания первого этапа эвакуации мы получили дополнительно еще 146 обращений граждан. И это несколько странно, потому что из этих граждан абсолютное большинство имело разрешение на выезд, но не воспользовалось им.

По разным причинам: кто-то – потому что компетентные органы Израиля не разрешили выехать отцу семьи, кто-то сказал, что у него тихо, ничего не прилетает, и он будет оставаться в Секторе Газа, потом начало прилетать, они передумали. Но у нас задача сейчас максимально быстро получить новое разрешение и вывезти этих людей на территорию Египта.

На согласование документы мы уже подали. Ситуация под контролем непосредственно у президента и министра иностранных дел».

Корнийчук выразил уверенность, что до конца недели удастся вывезти существенную часть украинцев, которые выразили желание эвакуироваться.

По словам дипломата, абсолютное большинство из этих 146 человек – женщины и дети (более 110). Новых (которые ранее не подавали заявку на эвакуацию) – только 54.

По данным Корнийчука, в Газе еще остается около 500 человек с украинскими паспортами.

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