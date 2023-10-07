Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 7 жовтня 2023 року, Cектор Газа завдав масованих ракетних ударів по центральних і південних районах Ізраїлю і висадив десант. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя» із посиланням на ізраїльське держрадіо Kan.
Що відомо:
- за перші 20 хвилин Ізраїлем було випущено 5000 ракет. Є загиблі;
- палестинські сили десантувалися на територію Ізраїлю на парапланах та пікапах;
- на кордоні із Сектором Газа горить ізраїльський танк Меркава Mk.4;
- палестинські сили захопили поліцейську дільницю у місті Сдерот;
- також, за твердженнями, захоплено ізраїльське поселення Беері та ряд будинків у селищі Отеф;
- палестинські бойовики опублікували фото захоплених у полон ізраїльських солдатів. Якщо це підтвердиться, це перший випадок за десятиліття;
- полонених мирних жителів та ізраїльських військових бойовики вивозять на територію сектору Газа;
- в Ізраїлі оголошено стан «готовності до війни».
- закрито Міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона у Тель-Авіві.
ОНОВЛЕНО:
Ізраїльтяни біжать із поселень, що межують із сектором Газа. Ізраїльські ЗМІ стверджують, що бойовики ХАМАС відкрили по них вогонь на півдні країни, є жертви.
Озброєні бійці ХАМАС розгулюють на вулицях Ашкелону. Це місто знаходиться на південному заході Ізраїлю за 7 кілометрів від кордону з Палестиною.
Декілька палестинських бойовиків забарикадувалися із заручниками в будинку. Трансляція велася у прямому ефірі у Facebook.
Ізраїльтяни ховаються від бойовиків ХАМАС у сміттєвих баках.
ОНОВЛЕНО 13:54:
Бойовики ХАМАС захоплюють у полон військових та поліцейських, зокрема жінок. До Ашкелону вони випустили з в’язниці всіх в’язнів.
Крім того, була птакована друга за величиною ТЕЦ Ізраїлю.
Інформація оновлюється…