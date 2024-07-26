Для захисту Півдня від “іскандерів” уперше оголошено збір на макети ППО

Про це повідомляють у Повітряних Силах України з посиланням на телеграм-канал “Николаевский Ванек”.

“Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки Повітряних Сил ефективно працюють. Ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних і крилатих ракет, ударних БпЛА, а ми – зберігаємо людей і техніку, і б’ємо у відповідь. Макетів, як і дронів, багато не буває, чим буде більше, тим краще.”, – йдеться в повідомленні.

Цей збір допоможе закрити потребу військових у кількох десятках макетів ППО. Макети будуть розставлені не тільки на півдні, а й по інших областях (там, де потрібно), зазначає “Миколаївський Ванек”.

Зазначається, що для розробки правдоподібних макетів були зібрані ідеї українців і відправлені “на верх”.

“Макети робляться не на тяп-ляп, а в практично точній копії, з висоти дуже важко визначити, де макет, а де не макет, ворог не витратить 3-4 лями доларів на Іскандери (а то й удвічі більше), якщо не буде впевнений, що перед ним справжня позиція ППО або винищувач на стоянці… так, збираємо по суті на те, що буде з високою ймовірністю знищено, зате те, що треба, знищено не буде 🙂 Якщо врятуємо кілька Петріотів чи Насамсів, уже не кажу про життя, – воно того варте!” – зазначає адміністратор каналу.

Проконтролює реалізацію проекту екс-спікер Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат.

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Нагадаємо, під час вечірньої ворожої атаки українські військові вперше збили над нашим регіоном балістичну ракету “Іскандер”. Передбачається, що новітні системи ППО вже захищають наш регіон.