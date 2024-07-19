Уперше в небі над Одесою знищено Іскандер

Нагадаємо, увечері, 18 липня о 20:41 – через три хвилини після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунав сильний вибух.

Як зазначив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, учора сталася знакова подія – ракета ОТРК Іскандер, яка вчора атакувала Одеську область, була збита.

“Знакова подія. Кілька попередніх ракет били по нашій портовій інфраструктурі”, – написав він у соцмережах.

У Силах оборони “Півдня” уточнили, що йдеться про балістичну ракету “Іскандер М”, випущену з території тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що російська армія неодноразово атакувала Одеську область ракетами “Іскандер”, зокрема і з касетною бойовою частиною, і досі їх збивати не вдавалося. Фахівці неодноразово говорили, що знищення таких боєприпасів – дуже складне завдання, а Одеській області потрібні новітні системи ППО, такі як “Петріот” або SAMP/T.

Нагадаємо, саме такою ракетою рашисти атакували відпочивальників на набережній у районі 9 станції Великого Фонтану 29 квітня.

Чому важко збити Іскандер

“Іскандери” – ракети класу земля-земля, вони поділяються на різні типи: балістичні “Іскандер”, “Іскандер-М”, “Іскандер-Е”, крилаті “Іскандер-К”. Запускають їх з однойменного оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Балістичні “іскандери” переміщуються високою траєкторією заввишки близько 100 км і атакують свою мету зверху. У росії стверджують, що її швидкість – до 7500 км/год. Крім того, балістична ракета маневрує перед ударом і скидає хибні цілі, які на радарах виглядають як сама ракета.