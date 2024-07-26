Для защиты Юга от «искандеров» впервые объявлен сбор на макеты ПВО

Об этом сообщают в Воздушных Силах Украины со ссылкой на телеграм-канал «Николаевский Ванек».

«Ложные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных Сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА, а мы — сохраняем людей и технику, и бьем в ответ. Макетов, как и дронов, много не бывает, чем будет больше, тем лучше.», — говорится в сообщении.

Этот сбор поможет закрыть потребность военных в нескольких десятках макетов ПВО. Макеты будут расставлены не только на юге, а и по другим областям (там, где нужно), отмечает «Николаевский Ванек».

Отмечается для разработки правдоподобных макетов были собраны идеи украинцев и отправлены «на верх».

«Макеты делаются не на тяп-ляп, а в практически точной копии, с высоты очень трудно определить где макет, а где не макет, враг не потратит 3-4 ляма долларов на Искандеры (а то и вдвое больше), если не будет уверен что перед ним настоящая позиция ПВО или истребитель на стоянке… да, собираем по сути на то, шо будет с высокой вероятностью уничтожено, зато то шо надо уничтожено не будет 🙂 Если спасем несколько Пэтриот или Насамс, уже не говорю о жизнях, – оно того стоит!» — отмечает администратор канала.

Проконтролирует реализацию проекта экс-спикер Воздушных Сил полковник Юрий Игнат.

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Напомним, во время вечерней вражеской атаки украинские военные впервые сбили над нашим регионом баллистическую ракету «Искандер». Предполагается, что новейшие системы ПВО уже защищают наш регион.