Інформація про це з’явилася в системі Прозорро. Продажі.

Аукціон проведуть 9 квітня 2025 року зі стартовою ціною 5,4 мільйона гривень.

Земельна ділянка, яку планують продати, розташована в Прилиманській сільській раді Одеського району. Вона належить до земель сільськогосподарського призначення і має загальну площу 3,86 гектара.

Організатором торгів виступає Пересипський відділ Державної виконавчої служби в місті Одеса. Умови аукціону передбачають, що учасники змагатимуться за лот протягом трьох раундів, підвищуючи ставки. Кожен раунд триватиме 3 хвилини.

Приймання пропозицій для участі в аукціоні триватиме з 13 березня до 8 квітня 2025 року. Самі торги заплановані на 9 квітня 2025 року о 12:15.

Правила англійського аукціону наступні: учасники спочатку подають закриті ставки, а той, хто запропонує найвищу ціну, отримає право останнього ходу в кожному раунді. Якщо на аукціон зареєструється лише один учасник, він зможе придбати ділянку за своєю пропозицією.

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