Информация об этом появилась в системе Прозорро. Продажи.

Аукцион проведут 9 апреля 2025 года со стартовой ценой 5,4 миллиона гривен.

Земельный участок, который планируют продать, расположен в Прилиманском сельском совете Одесского района. Он относится к землям сельскохозяйственного назначения и имеет общую площадь 3,86 гектара.

Организатором торгов выступает Пересыпский отдел Государственной исполнительной службы в городе Одесса. Условия аукциона предусматривают, что участники будут соревноваться за лот в течение трех раундов, повышая ставки. Каждый раунд будет длиться 3 минуты.

Прием предложений для участия в аукционе продлится с 13 марта до 8 апреля 2025 года. Сами торги запланированы на 9 апреля 2025 года в 12:15.

Правила английского аукциона такие: участники сначала подают закрытые ставки, а тот, кто предложит самую высокую цену, получит право последнего хода в каждом раунде. Если на аукцион зарегистрируется только один участник, он сможет приобрести участок по своему предложению.

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