Рішенням Господарського суду Одеської області розірвано договір купівлі-продажу від 22 лютого 2010 року між Василівською сільською радою та ТОВ «Українська кабельна компанія». Судові розгляди розпочалися влітку 2023 року і включали апеляції, касації та повторні слухання. Після завершення всіх процедур будівлю офіційно повернули Вигодянській громаді Одеського району.

ТОВ «Українська кабельна компанія» зобов’язане передати громаді нежитлову будівлю «Панський маєток» (колишню садибу генерала Дубицького) площею 2 тисячі 306,9 м², розташовану в селі Василівка. Маєток має історичну та архітектурну цінність, однак перебуває в критичному стані і потребує негайної консервації.

Для збереження об’єкта необхідні значні фінансові вкладення. Серед можливих шляхів вирішення – пошук інвесторів для реставрації, залучення грантів або державного фінансування, а також використання туристичного потенціалу маєтку для розвитку громади. Остаточне рішення щодо майбутнього будівлі ще не прийнято.

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