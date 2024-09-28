Десятая попытка: удалось ли продать Белгород-Днестровский порт?

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Согласно данным, опубликованным на сайте «Прозоро.Продажи», аукцион, который должен был проходить по гибридной голландской модели (со снижением цены) был назначен на 24 сентября 2024 года. Стартовая цена лота составила 88,99 млн грн.

Однако 20 сентября Региональное отделение ФГИУ по Одесской и Николаевской областях отменило торги «с целью удержания от действий, которые могут повлечь за собой нанесение репутационных казней государственным органам приватизации и непоступление в государственный бюджет Украины запланированных объемов денежных средств».

По информации в протоколе решения, на приватизационный аукцион не поступило никакой заявки от потенциальных участников.

В августе этого года ФГИУ объявил девятый аукцион по приватизации Белгород-Днестровского порта со стартовой ценой 177,97 млн грн. Онлайн-торги должны были состояться 6 сентября, но их отменили.

Как сообщалось, впервые Белгород-Днестровский порт попытались продать на аукционе3 марта 2023 года. Тогда его стартовая цена составляла 184, 9 млн грн. Аукцион признали несостоявшимся.

13 марта 2023 года ФГИУ провел повторный приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта, победителем которого с предложением 264,12 млн грн стало ООО «Укрдонинвест». Но позже владелец компании отказался от покупки порта на этапе согласования условий договора купли- продажи.

Дальнейшие аукционы по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта также не состоялись из-за отсутствия участников.

Госпредприятие «Белгород-Днестровский морской торговый порт» специализируется на перевалке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатышей, металлопродукции и зерновых грузов. Основным видом его деятельности согласно уставу является вспомогательное обслуживание водного транспорта.

С 1 апреля 2022 года порт используется как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет его в вагонах. С мая того же года предприятие начало отгрузку зерновых, перевалку железорудных окатышей и перегрузку металлопродукции.

Ранее госпредприятие «Одесский порт» выставило на торги крупное грузовое судно «Адмирал Де Рибас» вместе с приписанным к нему оборудованием.