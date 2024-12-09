Депутата Одеської міськради оголошено в розшук – справа про заволодіння нерухомістю на мільйони

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що депутат, який був членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості. До свого плану він залучив знайомого адвоката та виконавців із кола довірених осіб.

Спільники підшукували комунальні приміщення на першому і другому поверхах у центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні громадські організації, а потім викуповували.

Після цього збільшували площу приміщень за рахунок горищ і підвалів. На підставі сфальсифікованої документації право власності реєстрували на підставних осіб. Частину цих приміщень було переобладнано в житлові квартири та продано.

У такий спосіб учасники організованої групи заволоділи трьома об’єктами нерухомості в центрі Одеси та земельною ділянкою в Пересипському районі, завдавши територіальній громаді понад 11 млн грн збитків.

Учасникам схеми повідомлено про підозру за кількома статтями: частина 3 статті 28, частини 3, 4 статті 358, частина 4 статті 190, частина 3 статті 197-1, частина статті 209 Кримінального кодексу України.

Обвинувачених викрито у травні цього року та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт щодо двох учасників організованої групи, яка діяла під керівництвом народного обранця. За даними джерел «Думської», ідеться про Олександра Матвєєва від партії «Довіряй справам».

Щодо депутата матеріали виділено в окреме провадження. Його оголошено в міжнародний розшук, повідомили в прокуратурі.