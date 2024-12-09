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Депутат Одесского горсовета объявлен в розыск — дело о завладении недвижимостью на миллионы

Депутат Одесского горсовета объявлен в розыск — дело о завладении недвижимостью на миллионы

Депутат Одесского городского совета вместе с сообщниками присвоили коммунальное имущество на более чем 11 миллионов грн. Дело направлено в суд, а самого депутата объявили в розыск.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следствие установило, что депутат, который был членом постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости. К своему плану он привлек знакомого адвоката и исполнителей из круга доверенных лиц.

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Сообщники подыскивали коммунальные помещения на первом и втором этажах в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные общественные организации, а затем выкупали.

После этого увеличивали площадь помещений за счет чердаков и подвалов. На основании сфальсифицированной документации  право собственности регистрировали на подставных лиц. Часть этих помещений была переоборудована в жилые квартиры и продана.

Таким образом участники организованной группы завладели тремя объектами недвижимости в центре Одессы и земельным участком в Пересыпском районе, причинив территориальной общине более 11 млн грн убытков.

Участникам схемы сообщено о подозрении по нескольким статьям: часть 3 статьи 28, части 3, 4 статьи 358, часть 4 статьи 190, часть 3 статьи 197-1, часть статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемые разоблачены в мае этого года и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, которая действовала под руководством народного избранника. По данным источников «Думской», речь об Александре Матвееве от партии «Доверяй делам».

В отношении депутата материалы выделены в отдельное производство. Он объявлен в международный розыск, сообщили в прокуратуре.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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