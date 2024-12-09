Депутат Одесского горсовета объявлен в розыск — дело о завладении недвижимостью на миллионы

Депутат Одесского городского совета вместе с сообщниками присвоили коммунальное имущество на более чем 11 миллионов грн. Дело направлено в суд, а самого депутата объявили в розыск.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Следствие установило, что депутат, который был членом постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости. К своему плану он привлек знакомого адвоката и исполнителей из круга доверенных лиц.
Читайте также: Одесского мэра будут судить за огромные хищения: дело о земельных махинациях
Сообщники подыскивали коммунальные помещения на первом и втором этажах в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные общественные организации, а затем выкупали.
После этого увеличивали площадь помещений за счет чердаков и подвалов. На основании сфальсифицированной документации право собственности регистрировали на подставных лиц. Часть этих помещений была переоборудована в жилые квартиры и продана.
Таким образом участники организованной группы завладели тремя объектами недвижимости в центре Одессы и земельным участком в Пересыпском районе, причинив территориальной общине более 11 млн грн убытков.
Участникам схемы сообщено о подозрении по нескольким статьям: часть 3 статьи 28, части 3, 4 статьи 358, часть 4 статьи 190, часть 3 статьи 197-1, часть статьи 209 Уголовного кодекса Украины.
Обвиняемые разоблачены в мае этого года и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, которая действовала под руководством народного избранника. По данным источников «Думской», речь об Александре Матвееве от партии «Доверяй делам».
В отношении депутата материалы выделены в отдельное производство. Он объявлен в международный розыск, сообщили в прокуратуре.