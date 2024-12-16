День вина Піно Меньє та День дурнуватих іграшок: свята та події 16 грудня

Міжнародний день вина Піно Меньє

16 грудня відзначається особливе свято у світі виноробства — Міжнародний день вина Піно Меньє. Цей неформальний привід покликаний привернути увагу до особливого сорту винограду та вишуканих вин з нього. Піно Меньє входить до тріади найважливіших сортів винограду для виробництва шампанського, разом із Піно Нуар та Шардоне. Цікаво, що назва сорту походить від французького слова “мельник” — через характерний борошнистий наліт на листі виноградної лози.

День дурнуватих іграшок

16 грудня світ відзначає незвичайне свято — День дурнуватих іграшок. Це свято присвячене неординарним, веселим та подекуди абсурдним іграшкам, які здатні викликати щиру радість як у малечі, так і у дорослих. Незважаючи на те, що історія виникнення цього свята залишається загадкою, його головна ідея полягає в тому, щоб нагадати: іграшки не обов’язково мають нести освітню функцію чи бути серйозними. Їхнє першочергове завдання — дарувати веселощі, розвивати фантазію та викликати усмішку.

Які історичні події стались 16 грудня

1431 — відбулася коронація Генріха VI як короля Франції.

1497 — визначна подія в історії мореплавства: Васко да Гама досяг Мису Доброї Надії, ставши першим європейцем, який проклав шлях до Індійського океану.

1631 — відбулося потужне виверження Везувію.

1641 — Джуліо Мазаріні отримав кардинальський сан.

1773 — відбулося знамените “Бостонське чаювання”, коли жителі міста скинули в море вантаж британського чаю на знак протесту проти податкової політики метрополії, що згодом спричинило війну за незалежність США.

1809 — імператор Франції Наполеон розірвав шлюб з Жозефіною через відсутність спадкоємця.

1880 — початок Першої англо-бурської війни.

1899 — створення легендарного футбольного клубу “Мілан”.

1970 — прийняття міжнародної Конвенції про протидію незаконному захопленню повітряних суден.

1979 — історичне досягнення Стена Барретта: він став першою людиною, яка подолала звуковий бар’єр на наземному транспорті.

1989 — початок антикомуністичного повстання в Румунії, що призвело до повалення режиму Чаушеску.

1991 — проголошення незалежності Казахстану.

2014 — трагічний теракт у пакистанському Пешаварі, здійснений бойовиками “Техрік Талібан Пакистан”, забрав життя 145 людей, переважно школярів.

2014 — російська федерація припинила дію угоди зі США про співробітництво в галузі ядерної безпеки.

Хто народився 16 грудня