День вина Піно Меньє та День дурнуватих іграшок: свята та події 16 грудня

16 грудня 2024 року в світі та в Україні відзначають Міжнародний день вина Піно Меньє та День дурнуватих іграшок. Також “Одеське Життя” розповідає про історичні події, які сталися цього дня.
Міжнародний день вина Піно Меньє
16 грудня відзначається особливе свято у світі виноробства — Міжнародний день вина Піно Меньє. Цей неформальний привід покликаний привернути увагу до особливого сорту винограду та вишуканих вин з нього. Піно Меньє входить до тріади найважливіших сортів винограду для виробництва шампанського, разом із Піно Нуар та Шардоне. Цікаво, що назва сорту походить від французького слова “мельник” — через характерний борошнистий наліт на листі виноградної лози.
День дурнуватих іграшок
16 грудня світ відзначає незвичайне свято — День дурнуватих іграшок. Це свято присвячене неординарним, веселим та подекуди абсурдним іграшкам, які здатні викликати щиру радість як у малечі, так і у дорослих. Незважаючи на те, що історія виникнення цього свята залишається загадкою, його головна ідея полягає в тому, щоб нагадати: іграшки не обов’язково мають нести освітню функцію чи бути серйозними. Їхнє першочергове завдання — дарувати веселощі, розвивати фантазію та викликати усмішку.
Які історичні події стались 16 грудня
- 1431 — відбулася коронація Генріха VI як короля Франції.
- 1497 — визначна подія в історії мореплавства: Васко да Гама досяг Мису Доброї Надії, ставши першим європейцем, який проклав шлях до Індійського океану.
- 1631 — відбулося потужне виверження Везувію.
- 1641 — Джуліо Мазаріні отримав кардинальський сан.
- 1773 — відбулося знамените “Бостонське чаювання”, коли жителі міста скинули в море вантаж британського чаю на знак протесту проти податкової політики метрополії, що згодом спричинило війну за незалежність США.
- 1809 — імператор Франції Наполеон розірвав шлюб з Жозефіною через відсутність спадкоємця.
- 1880 — початок Першої англо-бурської війни.
- 1899 — створення легендарного футбольного клубу “Мілан”.
- 1970 — прийняття міжнародної Конвенції про протидію незаконному захопленню повітряних суден.
- 1979 — історичне досягнення Стена Барретта: він став першою людиною, яка подолала звуковий бар’єр на наземному транспорті.
- 1989 — початок антикомуністичного повстання в Румунії, що призвело до повалення режиму Чаушеску.
- 1991 — проголошення незалежності Казахстану.
- 2014 — трагічний теракт у пакистанському Пешаварі, здійснений бойовиками “Техрік Талібан Пакистан”, забрав життя 145 людей, переважно школярів.
- 2014 — російська федерація припинила дію угоди зі США про співробітництво в галузі ядерної безпеки.
Хто народився 16 грудня
- 1364 — Мануїл III Великий Комнін, правитель Трапезундської імперії.
- 1770 — Людвіг ван Бетховен, видатний німецький композитор.
- 1775 — Джейн Остін, визначна англійська романістка.
- 1776 — Йоганн Вільгельм Ріттер, німецький науковець, першовідкривач ультрафіолетового випромінювання.
- 1790 — Леопольд I, перший король незалежної Бельгії.
- 1833 — Макс Ліндер, піонер французької комедії.
- 1836 — Ернст фон Бергманн, німецький хірург, засновник асептичного методу.
- 1857 — Едвард Емерсон Барнард, відомий американський астроном.
- 1863 — Джордж Сантаяна, американський філософ і літератор.
- 1866 — Василь Кандинський, революціонер у світі живопису.
- 1917 — Артур Кларк, легендарний британський фантаст.
- 1946 — Бенні Андерссон, шведський музикант, композитор, учасник культового гурту ABBA.
- 1982 — Ганна Седокова, популярна українська виконавиця.