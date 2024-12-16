День вина Пино Менье и День дурацких игрушек: праздники и события 16 декабря

16 декабря 2024 года в мире и в Украине отмечают Международный день вина Пино Менье и День дурацких игрушек. Также «Одесская Жизнь» рассказывает об исторических событиях, которые произошли в этот день.
Международный день вина Пино Менье
16 декабря отмечается особый праздник в мире виноделия — Международный день вина Пино Менье. Этот неформальный повод призван привлечь внимание к особому сорту винограда и изысканным винам из него. Пино Менье входит в триаду важнейших сортов винограда для производства шампанского, вместе с Пино Нуар и Шардоне. Интересно, что название сорта происходит от французского слова «мельник» — из-за характерного мучнистого налета на листьях виноградной лозы.
День дурацких игрушек
16 декабря мир отмечает необычный праздник — День дурацких игрушек. Этот праздник посвящен неординарным, веселым и порой абсурдным игрушкам, которые способны вызвать искреннюю радость как у детей, так и у взрослых. Несмотря на то, что история возникновения этого праздника остается загадкой, его главная идея заключается в том, чтобы напомнить: игрушки не обязательно должны нести образовательную функцию или быть серьезными. Их первоочередная задача — дарить веселье, развивать фантазию и вызывать улыбку.
Какие исторические события произошли 16 декабря
- 1431 — состоялась коронация Генриха VI как короля Франции.
- 1497 — знаменательное событие в истории мореплавания: Васко да Гама достиг Мыса Доброй Надежды, став первым европейцем, проложившим путь к Индийскому океану.
- 1631 — произошло мощное извержение Везувия.
- 1641 — Джулио Мазарини получил кардинальский сан.
- 1773 — произошло знаменитое «Бостонское чаепитие», когда жители города сбросили в море груз британского чая в знак протеста против налоговой политики метрополии, что впоследствии привело к войне за независимость США.
- 1809 — император Франции Наполеон расторг брак с Жозефиной из-за отсутствия наследника.
- 1880 — начало Первой англо-бурской войны.
- 1899 — создание легендарного футбольного клуба «Милан».
- 1970 — принятие международной Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов.
- 1979 — историческое достижение Стэна Барретта: он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер на наземном транспорте.
- 1989 — начало антикоммунистического восстания в Румынии, приведшего к свержению режима Чаушеску.
- 1991 — провозглашение независимости Казахстана.
- 2014 — трагический теракт в пакистанском Пешаваре, совершенный боевиками «Техрик Талибан Пакистан», унес жизни 145 людей, преимущественно школьников.
- 2014 — российская федерация прекратила действие соглашения с США о сотрудничестве в области ядерной безопасности.
Кто родился 16 декабря
- 1364 — Мануил III Великий Комнин, правитель Трапезундской империи.
- 1770 — Людвиг ван Бетховен, выдающийся немецкий композитор.
- 1775 — Джейн Остин, выдающаяся английская романистка.
- 1776 — Иоганн Вильгельм Риттер, немецкий ученый, первооткрыватель ультрафиолетового излучения.
- 1790 — Леопольд I, первый король независимой Бельгии.
- 1833 — Макс Линдер, пионер французской комедии.
- 1836 — Эрнст фон Бергманн, немецкий хирург, основатель асептического метода.
- 1857 — Эдвард Эмерсон Барнард, известный американский астроном.
- 1863 — Джордж Сантаяна, американский философ и литератор.
- 1866 — Василий Кандинский, революционер в мире живописи.
- 1917 — Артур Кларк, легендарный британский фантаст.
- 1946 — Бенни Андерссон, шведский музыкант, композитор, участник культовой группы ABBA.
- 1982 — Анна Седокова, популярная украинская исполнительница.