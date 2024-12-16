День вина Пино Менье и День дурацких игрушек: праздники и события 16 декабря

Международный день вина Пино Менье

16 декабря отмечается особый праздник в мире виноделия — Международный день вина Пино Менье. Этот неформальный повод призван привлечь внимание к особому сорту винограда и изысканным винам из него. Пино Менье входит в триаду важнейших сортов винограда для производства шампанского, вместе с Пино Нуар и Шардоне. Интересно, что название сорта происходит от французского слова «мельник» — из-за характерного мучнистого налета на листьях виноградной лозы.

День дурацких игрушек

16 декабря мир отмечает необычный праздник — День дурацких игрушек. Этот праздник посвящен неординарным, веселым и порой абсурдным игрушкам, которые способны вызвать искреннюю радость как у детей, так и у взрослых. Несмотря на то, что история возникновения этого праздника остается загадкой, его главная идея заключается в том, чтобы напомнить: игрушки не обязательно должны нести образовательную функцию или быть серьезными. Их первоочередная задача — дарить веселье, развивать фантазию и вызывать улыбку.

Какие исторические события произошли 16 декабря

1431 — состоялась коронация Генриха VI как короля Франции.

1497 — знаменательное событие в истории мореплавания: Васко да Гама достиг Мыса Доброй Надежды, став первым европейцем, проложившим путь к Индийскому океану.

1631 — произошло мощное извержение Везувия.

1641 — Джулио Мазарини получил кардинальский сан.

1773 — произошло знаменитое «Бостонское чаепитие», когда жители города сбросили в море груз британского чая в знак протеста против налоговой политики метрополии, что впоследствии привело к войне за независимость США.

1809 — император Франции Наполеон расторг брак с Жозефиной из-за отсутствия наследника.

1880 — начало Первой англо-бурской войны.

1899 — создание легендарного футбольного клуба «Милан».

1970 — принятие международной Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов.

1979 — историческое достижение Стэна Барретта: он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер на наземном транспорте.

1989 — начало антикоммунистического восстания в Румынии, приведшего к свержению режима Чаушеску.

1991 — провозглашение независимости Казахстана.

2014 — трагический теракт в пакистанском Пешаваре, совершенный боевиками «Техрик Талибан Пакистан», унес жизни 145 людей, преимущественно школьников.

2014 — российская федерация прекратила действие соглашения с США о сотрудничестве в области ядерной безопасности.

Кто родился 16 декабря