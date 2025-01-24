А ще, вас запрошують на екскурсію в музей електротранспорту, де ви зможете дізнатися про історію одеського трамваю та після якої ви по іншому подивитеся на цей вид транспорту. Обовʼязково сходіть туди разом з дітьми, як і на інші події, де дітям буде цікаво та корисно.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися. Гарних та плідних вам вихідних.

Що: Благодійний фестиваль Зимова казка

Де: Парк Марка Твена

Коли: 26 січня, 12:00 – 17:00

Що: Відкриття експозиції «Молода надія Одеси»

Де: Європейська, 67, Арт – простір

Коли: 24 січня, 13:00







Що: Лекція Вадима Чепіженка «(Не) Київська Русь»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 24 січня, 15:30



Що: Загадкові баски – хто вони?

Де: Преображенська, 35-а, б-ка N1

Коли: 24 січня, 16:00

Що: «ЛЕГЕНДИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ОДЕСИ». МИКОЛА ВОЛКОВ

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 24 січня, 18:00

Благодійний внесок

Що: Екскурсія в музей електротранспорту

Де: Олексіївська площа, 21, Депо

Коли: 25 січня, 12:00

Попередній запис на екскурсію: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886

Що: Суботня зустріч в Чорноморці

Де: парк Шевченка, стадіон Чорноморець, центральний вхід, 2 поверх

Коли: 25 січня, 13:00

Що: Презентація поетичної збірки БОСХ

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 25 січня, 15:30





