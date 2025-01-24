А ще, вас запрошують на екскурсію в музей електротранспорту, де ви зможете дізнатися про історію одеського трамваю та після якої ви по іншому подивитеся на цей вид транспорту. Обовʼязково сходіть туди разом з дітьми, як і на інші події, де дітям буде цікаво та корисно.
Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися. Гарних та плідних вам вихідних.
Що: Благодійний фестиваль Зимова казка
Де: Парк Марка Твена
Коли: 26 січня, 12:00 – 17:00
Що: Відкриття експозиції «Молода надія Одеси»
Де: Європейська, 67, Арт – простір
Коли: 24 січня, 13:00
Що: Лекція Вадима Чепіженка «(Не) Київська Русь»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 24 січня, 15:30
Що: Загадкові баски – хто вони?
Де: Преображенська, 35-а, б-ка N1
Коли: 24 січня, 16:00
Що: «ЛЕГЕНДИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ОДЕСИ». МИКОЛА ВОЛКОВ
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 24 січня, 18:00
Благодійний внесок
Що: Екскурсія в музей електротранспорту
Де: Олексіївська площа, 21, Депо
Коли: 25 січня, 12:00
Попередній запис на екскурсію: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Що: Суботня зустріч в Чорноморці
Де: парк Шевченка, стадіон Чорноморець, центральний вхід, 2 поверх
Коли: 25 січня, 13:00
Що: Презентація поетичної збірки БОСХ
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 25 січня, 15:30