Яке сьогодні, 22 січня, свято

22 січня в Україні святкують День Соборності. Це державне свято символізує єдність українських земель та важливу подію в історії України – проголошення Акту Злуки у 1919 році.

Після падіння Російської та Австро-Угорської імперій у 1917-1918 роках на території сучасної України було створено дві незалежні держави: Українська Народна Республіка (УНР) на сході та Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) на заході. Саме 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі було урочисто проголошено Акт Сполуки, який об’єднав УНР та ЗУНР в єдину державу. Це рішення стало символічним кроком до об’єднання українських земель. Однак через внутрішні та зовнішні виклики (війна, політичні протистояння) об’єднання залишилося більш декларативним, ніж реальним. Цього дня Центральна Рада проголосила незалежність УНР (IV Універсал), що передумовою об’єднання з ЗУНР.

Вперше в сучасній Україні, 21 січня 1990 року, мільйони українців створили живий ланцюг єдності між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. Це стало символом єднання Сходу та Заходу України. День Соборності нагадує важливість збереження територіальної цілісності та єдності країни, що має особливе значення у контексті сучасних викликів для України.

Дати та події 22 січня

1506 рік – перші швейцарські гвардійці прибувають на службу до папи Юлія II;

1861 – французький мандрівник Анрі Муо виявляє в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват;

1918 рік – у будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджують IV Універсал, який проголошує Україну незалежною державою;

1919 рік – Директорія УНР проголошує Акт з’єднання УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено на Західні Області УНР;

1942 рік – з Києва відправляється перший поїзд із робітниками, заагітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери);

1963 рік – Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер та президент Франції Шарль де Голль підписують у Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);

1970 рік – відбувається перший регулярний політ «Боїнга 747» з пасажирами на борту – літак вилетів із Нью-Йорка і через шість із половиною годин приземлився в Лондоні;

1992 рік – канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі у програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі;

1992 рік – Філіппіни визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Іраном;

1992 рік – розпочинається І Всесвітній конгрес українців;

2010 рік – Віктор Ющенко підписує Указ про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України;

2014 рік – перші загиблі на Майдані у Києві.

Хто народився цього дня