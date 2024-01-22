День Соборності: сьогодні 105 років з дня проголошення Великої Злуки

Велика Злука — саме так називалося урочисте оголошення 22 січня 1919 р. на Софійському майдані в Києві універсалу про об’єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну, День соборності України.

В тексті універсалу написано:

Віднині на всіх українських землях, розділених віками, Галичині, Буковині, Закарпатській Русі й Наддніпрянщині буде єдина велика Україна. Мрії, задля запровадження яких найкращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю.

Офіційним святом в Україні День Соборності став з 1999 року.

Історія Дня Соборності

У листопаді 19017 року було проголошено Українську Народну Республіку. До її складу увійшло 9 українських губерній російської імперії, що розпалася. А у жовтні 1918 р. у Львові представники західноукраїнських політичних партій проголосили утворення Західноукраїнської Народної Республіки після розпаду Австро-Угорщини.

З того часу між урядами УНР та ЗУНР велися переговори щодо втілення ідеї соборності. 1 грудня 1918 р. у Фастові було підписано «Предвступний договір» про об’єднання УНР і ЗУНР, в якому було заявлено про непохитний намір у найкоротші терміни створити єдину державу.

21 січня 1919 р. у Хусті Всенародні збори ухвалили рішення приєднати до Української Народної Республіки Закарпаття. Наступного дня, 22 січня 1919 року, у Києві проголосили об’єднання. Цей день збігся із першими роковинами проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України.

Повіками розірваний український народ об’єднався на своїй землі в єдиній Українській державі — Наддніпрянщина вийшла з Російської, а Західна Україна — з Австро-Угорської імперії.

Також у столиці України цього дня проходить щорічна акція – Живий ланцюг Соборності. Учасники акції символічно об’єднують береги Дніпра «живим ланцюгом» на мосту Патона в Києві, рухаючись назустріч двома колонами — з лівого берега (символізує Українську Народну Республіку) та з правого берега (символізує Західно-Українську Народну Республіку).

Наймасштабнішим живий ланцюг був у 1990 році – ще при владі СРСР. У неділю, 21 січня 1990 року, коли близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з’єднавши Івано-Франківськ (через Львів) і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Цей живий ланцюг був одним з наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності України.

Акцію «живий ланцюг» Івано-Франківськ — Київ було організовано Народним Рухом України. У ній взяло участь за офіційними даними компартії близько 450 тисяч осіб, а за неофіційними — від 1 до 5 мільйонів.

День Соборності в сучасній Україні

Російська федерація напала на нашу країну у 2022 році й не полишає бажання захопити Україну та знищити все українське, як робила це протягом понад 400 років.

І щоб перемогти ворога, який потужніший і масштабніший у військових ресурсах, українці мають бути єдині як ніколи. Бо на кону стоїть право на життя.

Тому сьогодні українці знову виборюють своє право жити на власній землі. Сьогодні знову найкращі гинуть за незалежність і свободу рідної країни.

І живий ланцюг сьогодні виглядає дещо інакше – на фронті наші воїни стоять плечем до плеча, аби зупинити ворожу навалу. А в тилу волонтери роблять неймовірне, об’єднуючи мільйони українців та обробляючи тисячі запитів від військових, аби наша країна знову змогла встояти проти ворога.

Зі 105-ю річницею Дня Соборності українців привітав президент Володимир Зеленський:

Слова «я – українець» мають особливе значення. Сьогодні вони сповнені мужністю, гордістю й незламністю нашого народу. Болем, який відчувають кожен українець і українка, та водночас силою, яка допомагає нам усе пройти. Усе подолати. Усе пережити. Знаючи й пам’ятаючи, що тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними.