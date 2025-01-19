Всесвітній день снігу

Цей день був започаткований у 2012 році Міжнародною лижною федерацією (FIS) з метою популяризації зимових видів спорту та активного способу життя. Головною метою свята є залучення людей до зимових активностей, таких як лижний спорт, сноубординг чи катання на санчатах. У цей день проводяться різноманітні змагання, майстер-класи та заходи для дітей і дорослих. Всесвітній день снігу також наголошує на важливості збереження зимової природи для майбутніх поколінь.

Всесвітній день домашнього сиру

Це неофіційне свято, що сприяє популяризації виготовлення сиру в домашніх умовах. Воно покликане заохотити людей до творчого підходу та інновацій у процесі приготування сиру вдома. Учасники цього свята обмінюються рецептами, секретами та техніками виготовлення сирів, від класичних до експериментальних. День також акцентує увагу на використанні натуральних інгредієнтів і здорового харчування.

Всесвітній день релігії

Це свято, започатковане у 1950 році за ініціативи представників руху Бахаї, традиційно відзначається в третю неділю січня. Його мета полягає у сприянні гармонії та взаєморозумінню між людьми різних релігій. Всесвітній день релігії підкреслює спільні цінності усіх віровизнань, такі як любов, мир та пошук істини. Цей день є нагадуванням про важливість толерантності, співпраці та взаємної поваги в мультикультурному суспільстві.

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Цього дня народилися

1809 р. — Едгар Аллан По, американський письменник, поет, творець жанру “новели жаху”.

1909 р. — Іван Клим, діяч ОУН, повітовий провідник Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель.

1912 р. — Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний член ОУН, в’язень німецьких концтаборів.

Пам’ятні дати 19 січня