Всесвітній день снігу
Цей день був започаткований у 2012 році Міжнародною лижною федерацією (FIS) з метою популяризації зимових видів спорту та активного способу життя. Головною метою свята є залучення людей до зимових активностей, таких як лижний спорт, сноубординг чи катання на санчатах. У цей день проводяться різноманітні змагання, майстер-класи та заходи для дітей і дорослих. Всесвітній день снігу також наголошує на важливості збереження зимової природи для майбутніх поколінь.
Всесвітній день домашнього сиру
Це неофіційне свято, що сприяє популяризації виготовлення сиру в домашніх умовах. Воно покликане заохотити людей до творчого підходу та інновацій у процесі приготування сиру вдома. Учасники цього свята обмінюються рецептами, секретами та техніками виготовлення сирів, від класичних до експериментальних. День також акцентує увагу на використанні натуральних інгредієнтів і здорового харчування.
Всесвітній день релігії
Це свято, започатковане у 1950 році за ініціативи представників руху Бахаї, традиційно відзначається в третю неділю січня. Його мета полягає у сприянні гармонії та взаєморозумінню між людьми різних релігій. Всесвітній день релігії підкреслює спільні цінності усіх віровизнань, такі як любов, мир та пошук істини. Цей день є нагадуванням про важливість толерантності, співпраці та взаємної поваги в мультикультурному суспільстві.
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Цього дня народилися
- 1809 р. — Едгар Аллан По, американський письменник, поет, творець жанру “новели жаху”.
- 1909 р. — Іван Клим, діяч ОУН, повітовий провідник Долинщини, член Крайового Проводу ОУН Осередніх і Східних Земель.
- 1912 р. — Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний член ОУН, в’язень німецьких концтаборів.
Пам’ятні дати 19 січня
- 1795 р. — Батавська революція завершилася проголошенням Батавської республіки.
- 1825 р. — Езра Деггетт і Томас Кенсетт з Нью-Йорка отримали патент на спосіб консервування лосося, устриць і омарів у бляшанках.
- 1903 р. — оголошено про проведення першої велогонки “Тур де Франс” — найбільш престижного велозмагання у світі.
- 1906 р. — вийшов перший номер українського сатиричного журналу “Шершень”.
- 1907 р. — у журналі “Вар’єте” опубліковані перші рецензії на кінофільми.
- 1915 р. — французький інженер Жорж Клод отримав патент на неонову трубку, яка стала основою для сучасної світлової реклами.
- 1925 р. — спільне засідання ВУАН ухвалило рішення про створення Медичного відділу.
- 1938 р. — компанія “General Motors” першою у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів.
- 1946 р. — засновано Союз українців у Великій Британії, який став головним представником української діаспори.
- 1946 р. — створено Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу.
- 1955 р. — президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив трансляцію записаної пресконференції по телебаченню.
- 1963 р. — гурт The Beatles вперше виступив на телебаченні.
- 1966 р. — Індіра Ганді стала третьою жінкою-прем’єр-міністром Індії.
- 1978 р. — у Німеччині випущено останній автомобіль моделі “Фольксваген Жук”.
- 1981 р. — підписано Алжирські угоди, які врегулювали кризу із захопленням американських заручників в Ірані.
- 2012 р. — ФБР закрило популярний сайт для обміну файлами Megaupload.
- 2014 р. — у Києві на вулиці Грушевського розпочалося протистояння диктаторському режиму Януковича, відоме як “Вогнехреща”.
- 2017 р. — в Україні офіційно запрацювало Суспільне мовлення — зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України.