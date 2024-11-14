В Одеській області випав перший сніг (фото, відео)

Анекдот дня: Роза Марківна та її переконання Всім привіт (шаломчик) і доброго ранку! Сподіваємося, що всі ви сьогодні виспалися і готові до трудових звершень. А там і до вихідних рукою подати… Тож – збираємося з силами, заряджаємось кава-чаєм-чим міцнішим і, звичайно ж, про порцію гумору від «Одеського життя» теж не забуваємо. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі мобілізували «мовного інспектора» – що відомо В Одесі співробітники ТЦК затримали молодика на ім’я Олександр Лерненко, який позиціонує себе як «мовний інспектор». При цьому він стверджує, що непридатний до служби і «забрали» його незаконно. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ