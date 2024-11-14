В Одеській області випав перший сніг (фото, відео)

На півночі Одеської області випав перший сніг. Уранці 14 листопада мокрі опади встигли вкрити вулиці та дерева в Балті, Кодимі та Подільську.
Місцеві жителі діляться в соцмережах фото і відео вулиць із легким сніговим покривом.
Через плюсову температуру сніг швидко перетворюється на рідину.
Синоптики попереджали, що перший сніг в українські міста прийде вже цього тижня. Справжня зима вже увірвалася в західні області України.
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