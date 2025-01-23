Свята 23 січня

День ручного листа

23 січня в Україні та світі святкують День ручного листа чи день почерку. Це міжнародний день, коли наголошують на важливості листа від руки, а також зосереджуються на значенні особистого почерку. Він був заснований з метою підвищення усвідомлення того, наскільки важливі навички ручного письма в епоху цифрових технологій, коли багато людей все більше покладаються на клавіатури та мобільні пристрої. Цей день ставить акцент на творчість, самовираження та інтелектуальний розвиток через лист, який є особистим та унікальним для кожної людини. Крім того, вчені зазначають, що лист від руки сприяє розвитку пам’яті, концентрації уваги та навіть покращенню когнітивних функцій.

День здорової ваги жінок

Це спеціальний день, присвячений підтримці здорової ваги та усвідомленню важливості фізичного та психічного здоров’я жінок у контексті їхнього тіла. Цей день намагається знизити тиск суспільства на ідеали зовнішності та допомогти жінкам прийняти свої тіла такими, якими вони є, з повагою до власного здоров’я. Мета Дня здорової ваги жінок полягає у тому, щоб привернути увагу до важливості правильного харчування, фізичної активності та психологічного благополуччя. Багато заходів, що проводяться в цей день, зосереджені на підтримці позитивного ставлення до себе, усвідомленні того, що здоров’я важливіше за цифри на терезах, і заохочення жінок займатися спортом і піклуватися про своє психічне здоров’я.

Міжнародний день ірискового пудингу

Ірисковий пудинг – це пудинг, який готується на основі ірисок або карамельних цукерок, що надають йому м’якої, солодкої текстури та неповторного смаку. Іриски розчиняються в молочних або вершкових сумішах, часто з додаванням ванілі, що надає десерту глибокого аромату. Іноді використовують ще й різні фрукти, горіхи чи шоколад для додаткових ноток.

Дати та події 23 січня

1556 рік – відбувається великий китайський землетрус у провінції Шеньсі, під час якого гине близько 830 000 осіб – найбільший із відомих землетрусів;

1579 рік – підписують Утрехтську унію – військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії;

1593 рік – починається найбільша битва повстання Косинського між дворовими військами Острозьких-Вишневецьких та реєстровцями Кріштофа Косинського;

1838 – гідрограф Клеман Адріан Венсандон-Дюмулен виконує перший розрахунок магнітного нахилу для локалізації Південного магнітного полюса;

1912 рік – у Гаазі підписують Міжнародну опіумну конвенцію – першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;

1945 рік – починається операція з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;

1950 рік – ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави;

1960 рік – швейцарець Жак Пікар та американець Дон Волш на батискафі «Трієст» занурюються на дно найглибшої в Світовому океані Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10 916 м;

1964 рік – у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантують серце шимпанзе 64-річному пацієнтові, який прожив близько місяця після операції, так і не приходячи до тями;

1973 – виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з В’єтнамом;

2002 рік – 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково стає наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 рік – інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;

2015 рік – бої за Донецький аеропорт, які тривали з вересня 2014 року по 23 січня 2015 року, закінчуються виходом українських військових з аеропорту та закріплення на околицях міста.

Хто народився 23 січня