Свята 23 січня
День ручного листа
23 січня в Україні та світі святкують День ручного листа чи день почерку. Це міжнародний день, коли наголошують на важливості листа від руки, а також зосереджуються на значенні особистого почерку. Він був заснований з метою підвищення усвідомлення того, наскільки важливі навички ручного письма в епоху цифрових технологій, коли багато людей все більше покладаються на клавіатури та мобільні пристрої. Цей день ставить акцент на творчість, самовираження та інтелектуальний розвиток через лист, який є особистим та унікальним для кожної людини. Крім того, вчені зазначають, що лист від руки сприяє розвитку пам’яті, концентрації уваги та навіть покращенню когнітивних функцій.
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День здорової ваги жінок
Це спеціальний день, присвячений підтримці здорової ваги та усвідомленню важливості фізичного та психічного здоров’я жінок у контексті їхнього тіла. Цей день намагається знизити тиск суспільства на ідеали зовнішності та допомогти жінкам прийняти свої тіла такими, якими вони є, з повагою до власного здоров’я. Мета Дня здорової ваги жінок полягає у тому, щоб привернути увагу до важливості правильного харчування, фізичної активності та психологічного благополуччя. Багато заходів, що проводяться в цей день, зосереджені на підтримці позитивного ставлення до себе, усвідомленні того, що здоров’я важливіше за цифри на терезах, і заохочення жінок займатися спортом і піклуватися про своє психічне здоров’я.
Міжнародний день ірискового пудингу
Ірисковий пудинг – це пудинг, який готується на основі ірисок або карамельних цукерок, що надають йому м’якої, солодкої текстури та неповторного смаку. Іриски розчиняються в молочних або вершкових сумішах, часто з додаванням ванілі, що надає десерту глибокого аромату. Іноді використовують ще й різні фрукти, горіхи чи шоколад для додаткових ноток.
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Дати та події 23 січня
- 1556 рік – відбувається великий китайський землетрус у провінції Шеньсі, під час якого гине близько 830 000 осіб – найбільший із відомих землетрусів;
- 1579 рік – підписують Утрехтську унію – військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії;
- 1593 рік – починається найбільша битва повстання Косинського між дворовими військами Острозьких-Вишневецьких та реєстровцями Кріштофа Косинського;
- 1838 – гідрограф Клеман Адріан Венсандон-Дюмулен виконує перший розрахунок магнітного нахилу для локалізації Південного магнітного полюса;
- 1912 рік – у Гаазі підписують Міжнародну опіумну конвенцію – першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;
- 1945 рік – починається операція з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;
- 1950 рік – ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави;
- 1960 рік – швейцарець Жак Пікар та американець Дон Волш на батискафі «Трієст» занурюються на дно найглибшої в Світовому океані Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10 916 м;
- 1964 рік – у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантують серце шимпанзе 64-річному пацієнтові, який прожив близько місяця після операції, так і не приходячи до тями;
- 1973 – виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія;
- 1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з В’єтнамом;
- 2002 рік – 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково стає наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;
- 2005 рік – інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;
- 2015 рік – бої за Донецький аеропорт, які тривали з вересня 2014 року по 23 січня 2015 року, закінчуються виходом українських військових з аеропорту та закріплення на околицях міста.
Хто народився 23 січня
- 1832 рік – французький художник-імпресіоніст («Сніданок на траві», «Олімпія», «Любитель абсенту») Едуар Мане;
- 1891 рік – український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч часів УНР та УРСР Павло Тичина;
- 1956 рік – українська поетеса Наталія Харасайло;
- 1969 рік – український футболіст, дворазовий чемпіон України Віталій Пономаренко.