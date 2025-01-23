Праздники 23 января

День ручного письма

23 января в Украине и мире празднуют День ручного письма или день почерка. Это международный день, когда отмечают важность письма от руки, а также сосредотачиваются на значении личного почерка. Он был основан с целью повышения осознания того, как важны навыки ручного письма в эпоху цифровых технологий, когда многие люди все больше полагаются на клавиатуры и мобильные устройства. Этот день ставит акцент на творчество, самовыражение и интеллектуальное развитие через письмо, которое является личным и уникальным для каждого человека. Кроме того, ученые отмечают, что письмо от руки способствует развитию памяти, концентрации внимания и даже улучшению когнитивных функций.

День здорового веса женщин

Это специальный день, посвященный поддержанию здорового веса и осознанию важности физического и психического здоровья женщин в контексте их тела. Этот день пытается снизить давление общества на идеалы внешности и помочь женщинам принять свои тела такими, какие они есть, с уважением к собственному здоровью. Цель Дня здорового веса женщин состоит в том, чтобы привлечь внимание к важности правильного питания, физической активности и психологического благополучия. Многие мероприятия, проводимые в этот день, сосредоточены на поддержании положительного отношения к себе, осознании того, что здоровье важнее цифр на весах, и поощрении женщин заниматься спортом и заботиться о своем психическом здоровье.

Международный день ирискового пудинга

Ирисковый пудинг – это пудинг, который готовится на основе ирисок или карамельных конфет, придающих ему мягкую, сладкую текстуру и неповторимый вкус. Ириски растворяются в молочных или сливочных смесях, часто с добавлением ванили, что придает десерту глубокий аромат. Иногда используют еще и разные фрукты, орехи или шоколад для дополнительных ноток.

Даты и события 23 января

1556 год – происходит крупное китайское землетрясение в провинции Шэньси, во время которого погибает около 830 000 человек – крупнейшее из известных землетрясений;

1579 год – подписывают Утрехтскую унию – военно-политический союз семи провинций Северных Нидерландов против Испании;

1593 год – начинается величайшая битва восстания Косинского между дворовыми войсками Острожских-Вишневецких и реестровцами Криштофа Косинского;

1838 год – гидрограф Клеман Адриан Венсандон-Дюмулен выполняет первый расчет магнитного наклона для локализации Южного магнитного полюса;

1912 год – в Гааге подписывают Международную опиумную конвенцию – первую международную договоренность о контроле наркотических веществ;

1945 год – начинается операция по вывозу Германией гражданского населения из Восточной Пруссии, крупнейшая в мире эвакуация морем;

1950 год – израильский кнессет (парламент) вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, провозглашает его западную часть столицей государства;

1960 год – швейцарец Жак Пикар и американец Дон Волш на батискафе «Триест» погружаются на дно глубочайшей в Мировом океане Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 м;

1964 год – в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантируют сердце шимпанзе 64-летнему пациенту, прожившему около месяца после операции, так и не приходя в сознание;

1973 год – извержение вулкана Эльдфетль на острове Геймаэй, Исландия;

1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Вьетнамом;

2002 год – 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно становится самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;

2005 год – инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко;

2015 год – бои за Донецкий аэропорт, которые продолжались с сентября 2014 года по 23 января 2015 года, заканчиваются выходом украинских военных из аэропорта и закрепления на окраинах города.

Кто родился 23 января