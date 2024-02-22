День роздумів та бойскаутів: свята та події 22 лютого

Свята 22 лютого

Міжнародний день бойскаутів

22 лютого в Україні та світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) – діти та молодь, які є членами незалежної добровільної організації, що має на меті фізичний та духовний розвиток молоді. Організації скаутів завжди аполітичні.

Батьківщиною бойскаутів прийнято вважати Велику Британію. Саме тут цей рух започаткував професійний військовий Роберт Баден-Пауелл.

В Україні скаутинг розпочався ще 1911 року. Національна організація має назву «Пласт», а скаути – «пластуни».

Всесвітній день роздумів

Також цього дня святкують Всесвітній день роздумів. Цікаво, що це свято пов’язане зі скаутингом, а саме з гайдингом, що є міжнародним рухом, орієнтованим виключно на дівчат. Гайдинг, як і скаутинг, був заснований Робертом Баден-Пауеллом.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Основою цього важливого дня основою стали одразу два документи: «Хартія жертв злочинів» (була опублікована 22 лютого 1990 року у Великій Британії) та декларація ООН за принципами правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (підписана 1985 року).

Всесвітній день енцефаліту

Його відзначають із 2013 року. Енцефаліт – захворювання, яке полягає у запаленні головного мозку. Часто його причиною є мікроби, віруси, алергія, токсини чи інфекції. При тяжких формах хвороби можлива смерть, тому важливо вчасно звернутися до лікаря.

Пам’ятні дати 22 лютого

1630 рік – англійські колоністи вперше спробували поп-корн, яким їх почастував індіанець на ім’я Кводекуайн;

1635 рік – з ініціативи кардинала Рішельє утворюють Французьку академію;

1797 рік – у Фішгарда, Уельс, починається останнє вторгнення французів до Британії;

1819 рік – підписують іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів;

1848 рік – у Парижі починається революція, жорстоке придушення якої королівськими військами призводить до зречення престолу короля Луї-Філіппа I;

1889 рік – президент Гровер Клівленд підписує білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти та Вашингтона штатами США;

1894 рік – у Пенсільванії засновують Український народний союз, найстарішу та найбільшу організацію українців США та Канади;

1924 рік – Калвін Кулідж стає першим президентом США, який виступає зі зверненням до народу, який транслюється радіо з Білого дому;

1930 рік – у британському містечку Менсфілд проходить перший футбольний матч з електричного освітлення;

1958 рік – президенти Єгипту та Сирії підписують акт про об’єднання двох країн до Об’єднаної Арабської Республіки;

1979 – Сент-Люсія проголошує незалежність від Великобританії;

1986 рік – на Філіппінах розпочинається безкровна революція «Влада народу», в результаті якої після численних протестів та вуличних демонстрацій було повалено диктатуру президента Фердинанда Маркоса, яка керувала 20 років;

1997 рік – вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомляють про успішне клонування вівці, що народилася 5 липня 1996;

2014 рік – відбувається Революція Гідності в Україні, Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів усунула Віктора Януковича з посади президента;

2015 рік – близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро «Маршала Жукова» під час Маршу єдності здійснюють терористичний акт.

Хто народився 22 лютого