22 лютого: церковне свято, прикмети та заборони

Цього дня, 22 лютого за новим церковним календарем (7 березня за старим стилем) православні християни згадують мучеників Апамейських – Маврикія та 70 святих. У народі його називають Маврикіїв день. За що шанують святих і які прикмети цього дня?
Хто такий мученик Маврикій
Святий мученик Маврикій та 70 воїнів Апамейських постраждали за християнську віру у IV столітті.
Маврикій жив у сирійському місті Апамеї. Сам він був воєначальником, але таємно сповідував християнство. Тоді правив імператор Галерей, і язичники донесли йому, що Маврикій є християнином. Його та його сина схопили і відвели на суд, де вони відмовилися зректися віри, після чого їх довго катували. Сина просто на очах у батька вбили мечем, а самого Маврикія відвели у безлюдне місце, де прив’язали до дерева, обмазали медом і залишили в жертву комах. Десять днів він терпів укуси комарів і оводів, спрагу та голод. А потім правитель наказав відрізати йому голову. Разом із ним убили ще 70 воїнів.
Маврикія та його воїнів поховали з почестями, частки їхніх мощей зараз перебувають на Кіпрі.
У кого іменини 22 лютого
Іменини сьогодні відзначають: Петро, Опанас, Філіп, Федір, Михайло, Анфіса.
Талісманом людини, народженої 22 лютого, є бурштин. Здавна цей камінь вважався сильним оберегом. Бурштин використовували як талісман проти злого ока. Також існувало повір’я, що прикраси з ним допоможуть знайти справжнє кохання.
Маврикиєв день: прикмети та заборони
За прикметами цього дня судили, якою буде погода:
- холодно – літо буде дощовим;
- сніг почав танути – до гарного врожаю;
- день сонячний – рік буде теплий;
- сухо в цей день – осінь буде погожою;
- якщо хуртовина чи завірюха – весна затягнеться.
У минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони не збираються, то зима буде поганою. Але якщо якийсь із цих птахів повернувся – то можна очікувати ранню весну.
Здавна наші пращури вірили, що сни, що приснилися в ніч на 22 лютого, є віщими. Але вони збудуться протягом півроку.
Що не можна робити 22 лютого
- Не варто розпочинати нових справ – не віщує нічого доброго;
- Не давайте обіцянок, тому що не зможете їх виконати;
- Заборонено планувати далеку подорож.
Що можна робити 22 лютого
- У день святих мучеників просять дати сил винести всі послані життєві випробування.
- За старих часів починали готуватися до польових робіт, на поля вивозили добрива. Вважається, що якщо сьогодні посадити ранню капусту на розсаду, можна зібрати хороший урожай.