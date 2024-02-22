День размышлений и бойскаутов: праздники и события 22 февраля

Праздники 22 февраля

Международный день бойскаутов

22 февраля в Украине и мире празднуют Международный день бойскаутов. Бойскауты (скауты) – дети и молодежь, являющиеся членами независимой добровольной организации, имеющей целью физическое и духовное развитие молодежи. Организации скаутов всегда аполитичны.

Родиной бойскаутов принято считать Великобританию. Именно здесь это движение основал профессиональный военный Роберт Баден-Пауэлл.

В Украине скаутинг начался еще в 1911 году. Национальная организация называется «Пласт», а скауты – «пластунами».

Всемирный день размышлений

Также в этот день празднуют Всемирный день размышлений. Интересно, что этот праздник связан со скаутингом, а именно с гайдингом, являющимся международным движением, ориентированным исключительно на девушек. Гайдинг, как и скаутинг, был основан Робертом Баденом-Пауэллом.

Международный день поддержки жертв преступлений

Основой этого важного дня основой стали сразу два документа: «Хартия жертв преступлений» (была опубликована 22 февраля 1990 года в Великобритании) и декларация ООН по принципам правосудия для пострадавших от уголовной преступности (подписана в 1985 году).

Всемирный день энцефалита

Его отмечают с 2013 года. Энцефалит – заболевание, которое заключается в воспалении головного мозга. Часто его причиной являются микробы, вирусы, аллергия, токсины или инфекции. При тяжелых формах болезни возможна смерть, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Памятные даты 22 февраля

1630 год – английские колонисты впервые попробовали поп-корн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн;

1635 год – по инициативе кардинала Ришелье образуют Французскую академию;

1797 год – у Фишгарда, Уэльс, начинается последнее вторжение французов в Британию;

1819 год – подписывают испано-американский договор о передаче Флориды от Испании в США за 5 миллионов долларов;

1848 год – в Париже начинается революция, жестокое подавление которой королевскими войсками приводит к отречению от престола короля Луи-Филиппа I;

1889 год – президент Гровер Кливленд подписывает билль о признании Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вашингтона штатами США;

1894 год – в Пенсильвании учреждают Украинский народный союз, старейшую и крупнейшую организацию украинцев США и Канады;

1924 год – Калвин Кулидж становится первым президентом США, выступающим с обращением к народу, транслируемым по радио из Белого дома;

1930 год – в британском городке Мэнсфилд проходит первый футбольный матч по электрическому освещению;

1958 год – президенты Египта и Сирии подписывают акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику;

1979 год – Сент-Люсия провозглашает независимость от Великобритании;

1986 год – на Филиппинах начинается бескровная революция «Власть народа», в результате которой после многочисленных протестов и уличных демонстраций была свергнута правившая 20 лет диктатура президента Фердинанда Маркоса;

1997 год – ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщают об успешном клонировании овцы, родившейся 5 июля 1996 года;

2014 год – проходит Революция Достоинства в Украине, Верховная Рада Украины 328 голосами народных депутатов отстранила Виктора Януковича от должности президента;

2015 год – около 13:20 в Харькове вблизи станции метро «Маршала Жукова» во время Марша единства совершают террористический акт.

Кто родился 22 февраля