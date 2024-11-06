День поінформованості про стрес та інші свята 6 листопада

Свята 6 листопада

День поінформованості про стрес

Цей день призначений для підвищення поінформованості про стрес та його вплив на здоров’я людини. Це важливий момент для обговорення того, як стрес може впливати на наше тіло та розум і як можна його керувати. Цей день також спрямований на підтримку людей, які можуть страждати від стресу та надання їм необхідної інформації та ресурсів для зменшення стресу. Він ставить собі за мету привернути увагу до важливості психічного здоров’я та надання підтримки тим, хто цього потребує.

День орієнтування без компасу

Це унікальна подія, яка заохочує учасників навігації без використання компасу. Захід спрямовано популяризацію традиційних навичок орієнтування, як-от використання сонця, зірок, природних орієнтирів та інших природних індикаторів для пошуку правильного шляху.

Всесвітній день паперу

Цей день присвячений паперу та його важливості у нашому житті. Папір використовується для багатьох цікавих та корисних завдань, від письма та читання до малювання та друку. Цей день також створено для підвищення обізнаності щодо важливості збереження лісів, з яких виготовляється папір. Ліси відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та боротьбі зі змінами клімату.

День визволення Києва

Це святковий день, що відзначає визволення Києва від нацистських окупантів 1943 року під час Другої світової війни. Цей день має велике значення для українців, оскільки Київ – столиця України та символізує її незалежність та силу. Щорічно цього дня проводяться численні заходи, включаючи паради, церемонії та інші пам’ятні заходи, що нагадують про важливість цієї історичної події. Це також час, коли народ України відзначає героїзм і мужність тих, хто боровся за свободу та незалежність країни.

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

Цей день наголошує на важливості захисту навколишнього середовища навіть у найважчі часи, коли військові дії можуть призвести до серйозних екологічних зрушень. Цей день було засновано у 2001 році Організацією Об’єднаних Націй (ООН) для підвищення поінформованості про вплив війни на навколишнє середовище та підтримку міжнародних зусиль щодо запобігання цим наслідкам. Він також спрямований на підтримку мирних ініціатив, що сприяють відновленню та захисту природних ресурсів у зонах конфліктів.

Пам’ятні дати 6 листопада

1657 рік – проходить Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз;

1860 рік – Авраам Лінкольн стає 16-м президентом Сполучених Штатів Америки;

1919 рік – командування Української Галицької армії укладає перемир’я та союзну угоду з Добровольчою армією;

1932 рік – на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримує партія націонал-соціалістів;

1942 рік – відбувається перший політ німецького літака Хейнкель Heinkel He 219 «Фугач», на якому вперше в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота;

1944 рік – відбудували та відновили роботу Київської радіостанції;

1951 рік – починає працювати Київський професійний телецентр;

1960 рік – у Києві запускають першу чергу метрополітену;

1962 рік – Генеральна Асамблея ООН приймає резолюцію, що засуджує расистську політику апартеїду в Південно-Африканській Республіці та закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР;

1964 рік – здають в експлуатацію Тернопільський фарфоровий завод;

1980 рік – у Миколаєві будують новий Інгульський міст, довжина мосту складала 485 м;

1984 рік – на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге здобуває республіканець Рональд Рейган;

1986 рік – у залізничній катастрофі на станції Користівка гине 44 особи, ще 100 було поранено;

1987 рік – у Києві відкривають 28 станцію метрополітену – «Театральну»;

1998 рік – сильна повінь на Закарпатті;

1999 рік – в Австралії 54,5% виборців висловлюються проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.

Цього дня народилися: