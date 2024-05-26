Сьогодні День Києва: скільки років виповнилося столиці України (відео)

День Києва: коротко про історію свята

Київ був заснований 482 року. Таким чином, столиці України вже майже 1542 року.

Але до 1980-х років День міста не відзначався. Вперше День Києва відсвяткували у травні 1982 року, присвятивши урочистості святкуванню 1500-річчя від дня заснування міста. Тоді вони тривали кілька днів та мали ідеологічний підтекст, продиктований радянською владою.

Наступні кілька років свято ще не було офіційним, але поступово почало набувати іншого характеру – такого, яким кияни знають його зараз. І лише з 1987 року утворилася традиція відзначати День Києва щороку.

Цікаві факти про Київ За легендою, Київ заснували брати Кий, Щек та Хорив та їхня сестра Либідь. На честь старшого брата місто отримало свою назву, іменами інших назвали вулиці, гори та квартали міста. На честь сестри Либідь назвали річку.

У столиці України є вулиця, якою вже понад 1000 років – Володимирська.

Хрещатик вважається найкоротшою столичною центральною вулицею у Європі, його довжина становить лише 1,3 кілометра. Але Хрещатик – це найширша із головних вулиць міст Європи. Його ширина – 75 метрів.

Хрещатик вважається найкоротшою столичною центральною вулицею у Європі, його довжина становить лише 1,3 кілометра. Але Хрещатик – це найширша із головних вулиць міст Європи. Його ширина – 75 метрів. Також у Києві є найглибша станція метрополітену у світі – метро «Арсенальна». Її глибина сягає 105 метрів.

На вулиці Прорізній знаходиться єдиний у світі музей проїзних квитків.

Відомий пам’ятник «Родина-Мати» входить до п’ятірки найвищих у світі. Його висота складає 102 метри. Торік із пам’ятника демонтували радянський герб.

Російські окупанти намагалися захопити Київ у перші дні повномасштабного вторгнення до України. Вони обстрілювали столицю та окупували міста та села Київської області. Після деокупації Ірпеня, Гостомеля та Бучі світу відкрилися звірства та тортури, які здійснювали загарбники.

Як відзначають День Києва

Насправді святкування дня Києва триває кілька днів, зазвичай 3-4 дні, що передують неділі, самому Дню Києва.

З 1984 року й донині проходять вернісажі на Андріївському узвозі. Мабуть, кожен киянин (та й той, хто хоч раз відвідав це місто) має хоч якусь пам’ятну дрібницю, придбану саме тут.

Щороку святкові заходи дедалі більше розширювалися та залучали дедалі більше людей та організацій. Традиційною стала виставка квітів на Співочому полі. Приєдналися до свята та велозмагання, фестиваль повітряних зміїв, відкрита регата, змагання з пляжного футболу тощо.

По всьому місту відбуваються концерти дитячих художніх шкіл та гуртків. До свята залучаються багато дітей та молодь. На центральній площі міста проходили концерти естрадних артистів України.

У столиці проводять символічні спортивні змагання, виставки та ярмарки. Найбільш відомим заходом є благодійна акція “Пробіг під каштанами”.

І ще на честь Дня Києва у столиці завжди запускався святковий салют.

Але, само собою, всі ці заходи проходили у довоєнний час, а повномасштабна війна, що розпочалася у лютому 2022 року, яка триває вже третій рік, внесла свої корективи до багатьох святкових звичаїв українців, у тому числі й у святкування Дня Києва.

І цього року свято пройде аж ніяк не з колишнім розмахом, адже в умовах воєнного стану та міркувань безпеки великих скупчень людей бажано уникати.

Програма святкування Дня Києва у 2024 році має обмеження, але за бажання все ж таки можна вибрати відповідний для себе варіант: відвідати музей, театр, екскурсію, майстер-клас, виставку, прогулятися містом. Головне – дотримуватися правил безпеки та під час повітряної тривоги перебувати в укритті.

Але як би там не було, «Одеське життя» від імені одеситів (люблячих і це місто) щиро вітає киян з їхнім днем. І ми щиро сподіваємося, що після нашої Перемоги, (яка – а ми в це віримо – все ж таки настане) Київ ще не раз відсвяткує свій і 1545-й, і 2000-й, та і не тільки день народження.

«Як тобі не любити, Києве мій»? Із Днем народження, столице!