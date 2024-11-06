День осведомленности о стрессе и другие праздники 6 ноября

Сегодня, 6 ноября 2024 года – среда. 987-й день войны в Украине. До Нового года осталось 55 дней. А еще сегодня отмечают День осведомленности о стрессе и Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
Праздники 6 ноября
День осведомленности о стрессе
Этот день предназначен для повышения осведомленности о стрессе и его влиянии на здоровье человека. Это важный момент для обсуждения того, как стресс может влиять на наше тело и разум и как можно его управлять. Этот день также направлен на поддержку людей, которые могут страдать от стресса, и предоставление им необходимой информации и ресурсов для уменьшения стресса. Он ставит перед собой цели привлечь внимание к важности психического здоровья и оказанию поддержки тем, кто в этом нуждается.
День ориентировки без компаса
Это уникальное событие, поощряющее участников навигации без использования компаса. Мероприятие направлено на популяризацию традиционных навыков ориентирования, таких как использование солнца, звезд, естественных ориентиров и других естественных индикаторов для поиска правильного пути.
Всемирный день бумаги
Этот день посвящен бумаге и ее важности в нашей жизни. Бумага используется для многих интересных и полезных задач, от письма и чтения до рисования и печати. Этот день также создан для повышения осведомленности о важности сохранения лесов, из которых производится бумага. Леса играют важную роль в сохранении биоразнообразия и борьбе с изменениями климата.
День освобождения Киева
Это праздничный день, отмечающий освобождение Киева от нацистских оккупантов 1943 года во время Второй мировой войны. Этот день имеет большое значение для украинцев, поскольку Киев – столица Украины и символизирует ее независимость и силу. Ежегодно в этот день проводятся многочисленные мероприятия, включая парады, церемонии и другие памятные мероприятия, напоминающие о важности этого исторического события. Это также время, когда народ Украины отмечает героизм и мужество боровшихся за свободу и независимость страны.
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
Этот день подчеркивает важность защиты окружающей среды даже в самые трудные времена, когда военные действия могут привести к серьезным экологическим сдвигам. Этот день был основан в 2001 году Организацией Объединенных Наций (ООН) для повышения осведомленности о влиянии войны на окружающую среду и поддержки международных усилий по предотвращению этих последствий. Он также направлен на поддержку мирных инициатив, способствующих возобновлению и защите природных ресурсов в зонах конфликтов.
Памятные даты 6 ноября
- 1657 год – проходит Корсунский совет, документ об украинско-шведском военно-политическом союзе;
- 1860 год – Авраам Линкольн становится 16-м президентом Соединенных Штатов Америки;
- 1919 год – командование Украинской Галицкой армии заключает перемирие и союзный договор с Добровольческой армией;
- 1932 год – на выборах в Немецком Государстве большинство голосов получает партия национал-социалистов;
- 1942 год – происходит первый полет немецкого самолета Хейнкель Heinkel He 219 «Фугач», на котором впервые в истории начали серийно устанавливать пневмокатапульту для пилота;
- 1944 год – отстроили и возобновили работу Киевской радиостанции;
- 1951 год – начинает работать Киевский профессиональный телецентр;
- 1960 год – в Киеве запускают первую очередь метрополитена;
- 1962 год – Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, осуждающую расистскую политику апартеида в Южно-Африканской Республике и призвавшую всех членов ООН прекратить какие-либо экономические и военные отношения с ЮАР;
- 1964 год – сдают в эксплуатацию Тернопольский фарфоровый завод;
- 1980 год – в Николаеве строят новый Ингульский мост, длина моста составляла 485 м;
- 1984 год – на президентских выборах в США убедительную победу вторично одерживает республиканец Рональд Рейган;
- 1986 год – в железнодорожной катастрофе на станции Користовка погибает 44 человека, еще 100 были ранены;
- 1987 год – в Киеве открывают 28-ю станцию метрополитена – «Театральную»;
- 1998 год – сильное наводнение в Закарпатье;
- 1999 год – в Австралии 54,5% избирателей высказываются против провозглашения страны республикой, вновь признав формальным главой государства британского монарха.
В этот день родились:
- 1918 – активный деятель ОУН и СБ ОУН, предприниматель и меценат Дмитрий Купяк;
- 1936 год – украинский живописец и график Иосиф Браз;
- 1938 год – украинский актер, каскадер Владимир Жариков.