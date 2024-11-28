День подяки, свято милосердя та інші події 28 листопада

Свята 28 листопада

День працівника системи фінансового моніторингу

28 листопада в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу – професійне свято фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Дата святкування пов’язана з утворенням Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), яка є ключовим органом у національній системі фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг був заснований 28 листопада 2002 року, і з цього дня цей день став символом визнання внеску фахівців у забезпечення фінансової безпеки країни.

Всесвітній день милосердя

День милосердя був заснований з метою підвищення обізнаності про важливість гуманності у повсякденному житті. Він нагадує людям про необхідність допомагати тим, хто опинився у складному становищі, ділитися теплом, бути уважними до потреб інших. День милосердя має глибокий моральний зміст, нагадуючи, що кожна людина здатна дарувати добро, незалежно від свого становища. Головна ідея свята – показати, що доброта не має кордонів і об’єднує людей з різних куточків світу.

День подяки

День подяки (Thanksgiving Day) – це національне світське свято з релігійним підтекстом. Офіційно відзначається в США з 1789 року і припадає на четвертий четвер листопада. Американці вважають цей день одним із найважливіших державних свят, оскільки його святкували ще прибулі до Північної Америки пілігрими, щоб оселитися тут назавжди. Вже сто років потому свято було введене на державному рівні та відзначається по сьогоднішній день.

Цей день американці проводять у теплому родинному колі. За обідом збирається кілька поколінь, щоб подякувати за всі дари, які вони отримали протягом року.

Головною стравою на столі цього дня є індичка, подана під журавлиним соусом. Кожна родина має свій особливий і неповторний рецепт цього соусу. Також на святковий стіл подають гарбузовий пиріг, пюре з солодкої картоплі, зелену квасолю та інші страви, згідно з легендою, були на столі перших переселенців.

Незважаючи на те, що День подяки чисто національне свято, він широко відомий у всьому світі, оскільки пропагується через американські фільми та телесеріали.

Пам’ятні дати 28 листопада

1414 рік – відбувається арешт богемського реформатора Яна Гуса;

1520 рік – перший європеєць Фернан Магеллан пропливає з Атлантичного океану в Тихий;

1561 рік – оголошують про саморозпуск Лівонського лицарського ордену, землі якого перейшли до Королівства Польського та Великого князівства Литовського;

1627 рік – під час Польсько-шведської війни між ескадрами Речі Посполитої та Швеції відбувається Битва при Оливі, яка закінчилася перемогою Речі Посполитої;

1654 рік – починається оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої;

1970 рік – італійська ліво-терористична організація «Червоні бригади» проводить свою першу операцію – серію вибухів на заводі «Pirelli»;

1974 рік – у нью-йоркському концертному залі «Медісон Сквер Гарден» екс-бітл Джон Леннон виступає зі сцени востаннє;

2000 рік – починається касетний скандал в Україні, коли Олександр Мороз оприлюднює аудіокасети із записами розмов у кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми щодо вбивства Георгія Гонгадзе;

2006 рік – Верховна Рада України визнає Голодомор актом геноциду проти українського народу;

2007 рік – крокодила Годзиллу, який у травні втік у Маріуполі з пересувного зоопарку і якого протягом пів року марно шукали працівники МНС, впіймали робітники у відстійнику Маріупольської ТЕЦ;

2008 рік – за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам’ятник Леніну на центральній площі міста;

2013 рік – створюють народний рух «Правого Сектора».

Хто народився 28 листопада