День благодарения, праздник милосердия и другие события 28 ноября

Праздники 28 ноября

День работника системы финансового мониторинга

28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга – профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Дата празднования связана с созданием Государственной службы финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), являющейся ключевым органом в национальной системе финансового мониторинга. Госфинмониторинг был основан 28 ноября 2002 года, и с этого дня этот день стал символом признания вклада специалистов в обеспечение финансовой безопасности страны.

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Всемирный день милосердия

День милосердия был основан с целью повышения осведомленности о важности гуманности в повседневной жизни. Он напоминает людям о необходимости помогать тем, кто оказался в затруднительном положении, делиться теплом, быть внимательными к нуждам других. День милосердия имеет глубокий нравственный смысл, напоминая, что каждый человек способен даровать добро, независимо от своего положения. Главная идея праздника – показать, что доброта не имеет границ и объединяет людей из разных уголков мира.

День благодарения

День благодарения (Thanksgiving Day) – это национальный светский праздник с религиозным подтекстом. Официально отмечается в США с 1789-го года и приходится на четвертый четверг ноября. Американцы считают этот день одним из важнейших государственных праздников, поскольку его праздновали еще прибывшие в Северную Америку пилигримы, чтобы поселиться здесь навсегда. Уже сто лет спустя праздник был введен на государственном уровне и отмечается по сей день.

Этот день американцы проводят в теплом родстве. За обедом собирается несколько поколений, чтобы поблагодарить за все дары, которые они получили в течение года.

Главным блюдом на столе в этот день является индейка, поданная под клюквенным соусом. Каждая семья имеет свой особый и неповторимый рецепт этого соуса. Также на праздничный стол подают тыквенный пирог, пюре из сладкого картофеля, зеленые бобы и другие блюда, согласно преданию, были на столе первых переселенцев.

Несмотря на то, что День благодарения чисто национальный праздник, он широко известен во всем мире, поскольку пропагандируется через американские фильмы и телесериалы.

Памятные даты 28 ноября

1414 год – происходит арест богемского реформатора Яна Гуса;

1520 год – первый европеец Фернан Магеллан проплывает из Атлантического океана в Тихий;

1561 год – объявляют о самораспускании Ливонского рыцарского ордена, земли которого перешли в Королевство Польское и Великое княжество Литовское;

1627 год – во время Польско-шведской войны между эскадрами Речи Посполитой и Швеции происходит Битва при Оливе, которая закончилась победой Речи Посполитой;

1654 год – начинается оборона казацкой крепости Буша (на Подолье) от войск Речи Посполитой;

1970 год – итальянская лево-террористическая организация «Красные бригады» проводит свою первую операцию – серию взрывов на заводе «Pirelli»;

1974 год – в нью-йоркском концертном зале «Мэдисон Сквер Гарден» экс-битл Джон Леннон выступает со сцены в последний раз;

2000 год – начинается кассетный скандал в Украине, когда Александр Мороз обнародует аудиокассеты с записями разговоров в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы относительно убийства Георгия Гонгадзе;

2006 год – Верховная Рада Украины признает Голодомор актом геноцида против украинского народа;

2007 год – крокодила Годзиллу, который в мае сбежал в Мариуполе из передвижного зоопарка и которого в течение полугода тщетно искали работники МЧС, поймали рабочие в отстойнике Мариупольской ТЭЦ;

2008 год – по решению Черкасского горисполкома демонтирован памятник Ленину на центральной площади города;

2013 год – создают народное движение «Правого Сектора».

Кто родился 28 ноября