День пам’яті жертв тероризму та турботи про себе в Мережі: чим ще запам’ятався день 21 серпня

Свята 21 серпня

Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму

Цей день було затверджено Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році. Його метою є пам’ять жертв тероризму та підтримка тих, хто постраждав від терористичних актів. Цей день нагадує про важливість підтримки жертв тероризму, забезпечення їх прав та надання їм необхідної допомоги для реабілітації та інтеграції до суспільства.

День піклування про себе в Мережі

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про ризики, з якими можуть стикатися користувачі в інтернеті, та правила безпечного користування мережею. Основна мета цього дня – нагадати людям про важливість піклуватися про своє психічне та фізичне здоров’я під час користування інтернетом. Це включає в себе такі аспекти, як захист особистих даних, уникнення кібербулінгу, обмеження часу, проведеного в мережі, та підтримка здорового балансу між онлайн-і оффлайн-життям.

Всесвітній день Аватар

Це свято має кілька значень. По-перше, слово «аватар» походить із санскриту і означає «сходження» або «втілення» божества у фізичний світ, що є важливою концепцією в індуїзмі. По-друге, цей день також пов’язаний із прем’єрою першого трейлера фільму «Аватар» режисера Джеймса Кемерона, що відбулася 21 серпня 2009 року. Фільм «Аватар» став культовим і залишається одним із найуспішніших фільмів в історії кінематографу.

День без косметики та макіяжу

Цей день присвячений пропаганді природної краси та підвищенню обізнаності про важливість прийняття себе такими, якими ми є насправді. Основна мета цього дня – заохотити жінок та дівчат відмовитися від використання косметики хоча б на один день, щоб підкреслити свою природну красу та відчути себе комфортно без макіяжу. Це також нагадує про те, що краса не обмежується зовнішнім виглядом, а включає в себе внутрішню гармонію і впевненість у собі.

День поета

Це свято присвячене шануванню поетів та їх творчості. Воно нагадує про важливість поезії в культурі та суспільстві, а також про внесок поетів у розвиток літератури та мистецтва. Цей день є чудовою нагодою оцінити авторів та їх вірші, а також згадати тих майстрів слова, які зробили значний внесок у світову літературу. У різних країнах проводяться літературні заходи, поетичні читання та інші події, присвячені цьому дню.

21 серпня: цей день в історії

1415 рік – португальці завойовують Сеуту;

1627 рік – У Києві випускають перший словник української мови «Лексикон словеноруська» Памви Беринди;

1652 рік – син Богдана Хмельницького, Тіміш, одружується з донькою молдавського господаря Василя Лупула;

1653 рік – військо Георгія Штефана підходить до Сучави та намагається з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, починається облога Сучави;

1911 рік – з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» («Джоконда»), яку знаходять лише через два роки у Королівстві Італія;

1914 рік – засновують футбольний клуб «Васко да Гама»;

1914 рік – Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику;

1932 рік – у Венеції відбувається перший міжнародний кінофестиваль;

1944 рік – у Вашингтоні відкривається міжнародна конференція, яка готує пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй;

1968 рік – країни Варшавського Договору вводять війська до Чехословацької Соціалістичної Республіки для придушення «Празької весни»;

1991 рік – Верховна рада Латвії ухвалює конституційний закон про статус незалежної держави після антигорбачевського путчу (ГКЧП);

1996 рік – засновують відзнаку Президента України – орден «За мужність»;

1996 рік – на Київській універсальній біржі проходять перші торги у гривні за ф’ючерсними контрактами;

2005 рік – Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінює свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» та переносить садибу до Києва;

2011 рік – у місті Олевськ Житомирської області відкривають пам’ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки;

2013 рік – у цивільному конфлікті в Сирії війська підтриманого росією сирійського диктатора Башара Асада застосовують хімічну зброю проти опозиції, тоді по житлових кварталах передмістя Дамаска міста Гута вони завдають ракетного удару з використанням зарину, через що, за різними даними, гине від 70 до 1000 осіб.

Цього дня народилися: