Интернет-безопасность: как защитить свои личные данные?

Осваивая просторы Интернета, стоит подумать о защите персональных данных. В этом материале вы узнаете, как безопасно пользоваться глобальной сетью, а также научитесь создавать надежные пароли к электронной почте и страничкам в социальных сетях.

Во время создания электронной почты, регистрации в социальных сетях или на каких-либо сайтах необходимо иметь надежный пароль. Это секретный набор символов, предназначенный для защиты личной информации и данных от незаконного доступа посторонних пользователей.

Многие специалисты для создания «секретного кода» не рекомендуют применять: обычные слова, фразы, буквы или цифры, идущие подряд, даты рождения, номера телефона, ваше имя, имена родственников или домашних животных, географические названия, адрес электронной почты. Большинство злоумышленников легко угадывают такие комбинации.

Ваш пароль будет надежным, если:

использовать от 8 до 12 символов, среди которых будут цифры и буквы;

при создании пароля сочетать строчные и прописные буквы, знаки препинания и различные символы (#, \, _, (), <>). Чем больше знаков в пароле, тем он безопаснее. Например: bKriH)23bmWx или j7NTr93BmDeI4;

выбирать набор слов, который вы всегда помните, а в качестве пароля использовать комбинацию первых букв из каждого слова;

не использовать один и тот же пароль при регистрации на разных сайтах или в социальных сетях.

На заметку

Старайтесь не пользоваться сайтами, требующими ввести личную информацию, к примеру, номер мобильного телефона или отправить СМС взамен на какое-то действие. Злоумышленники могут использовать ваши данные в своих целях.

Регистрируясь в социальных сетях, старайтесь не указывать подробную информацию о себе.

При общении с незнакомыми людьми в социальных сетях не предоставляйте им свой адрес, номер телефона, фотографии или личные пароли.

Будьте осторожны при открытии сообщений с неизвестных адресов. В них могут находиться нежелательные оповещения или файлы с компьютерными вирусами (специальные программы, созданные для похищения и уничтожения данных на вашем компьютере).

Фото: pikabu

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!