День памяти жертв терроризма и заботы о себе в Сети: чем еще запомнился день 21 августа

Праздники 21 августа

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Этот день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Его целью является память жертв терроризма и поддержка тех, кто пострадал от террористических актов. Этот день напоминает о важности поддержки жертв терроризма, обеспечении их прав и предоставлении им необходимой помощи для реабилитации и интеграции в общество.

День заботы о себе в Сети

Этот день посвящен повышению осведомленности о рисках, с которыми могут сталкиваться пользователи в интернете, и правилах безопасного пользования сетью. Основная цель этого дня – напомнить людям о важности заботиться о своем психическом и физическом здоровье во время пользования интернетом. Это включает в себя такие аспекты, как защита личных данных, избегание кибербуллинга, ограничение времени, проведенного в сети, и поддержание здорового баланса между онлайн- и оффлайн-жизнью.

Всемирный день Аватар

Этот праздник имеет несколько значений. Во-первых, слово «аватар» происходит из санскрита и означает «схождение» или «воплощение» божества в физический мир, что является важной концепцией в индуизме. Во-вторых, этот день также связан с состоявшейся 21 августа 2009 года премьерой первого трейлера фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Фильм «Аватар» стал культовым и остается одним из самых успешных фильмов в истории кинематографа.

День без косметики и макияжа

Этот день посвящен пропаганде природной красоты и повышению осведомленности о важности принятия себя такими, какими мы являемся на самом деле. Основная цель этого дня – поощрить женщин и девушек отказаться от использования косметики хотя бы на один день, чтобы подчеркнуть свою природную красоту и почувствовать себя комфортно без макияжа. Это также напоминает о том, что красота не ограничивается внешним видом, а включает в себя внутреннюю гармонию и уверенность в себе.

День поэта

Этот праздник посвящен почитанию поэтов и их творчеству. Оно напоминает о важности поэзии в культуре и обществе, а также о вкладе поэтов в развитие литературы и искусства. Этот день является прекрасной возможностью оценить авторов и их стихи, а также вспомнить тех мастеров слова, которые внесли значительный вклад в мировую литературу. В разных странах проводятся литературные мероприятия, поэтические чтения и другие события, посвященные этому дню.

21 августа: этот день в истории

1415 год – португальцы завоевывают Сеуту;

1627 год – В Киеве выпускают первый словарь украинского языка «Лексикон словенороский» Памвы Беринды;

1652 год – сын Богдана Хмельницкого, Тимиш, женится на дочери молдавского хозяина Василия Лупула;

1653 год – войско Георгия Штефана подходит к Сучаве и пытается с наскока взять казацкий лагерь Тимоша Хмельницкого под стенами крепости, начинается осада Сучавы;

1911 год – из Лувра (Париж) похищают картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), которую находят только через два года в Королевстве Италия;

1914 год – основывают футбольный клуб «Васко да Гама»;

1914 год – Ян Нагурский совершает первый в мире полет в Арктику;

1932 год – в Венеции проходит первый международный кинофестиваль;

1944 год – в Вашингтоне открывается международная конференция, которая готовит предложения, легшие в основу Устава Организации Объединенных Наций;

1968 год – страны Варшавского Договора вводят войска в Чехословацкую Социалистическую Республику для подавления «Пражской весны»;

1991 год – Верховная рада Латвии принимает конституционный закон о статусе независимого государства после антигорбачевского путча (ГКЧП);

1996 год – учреждают отличие Президента Украины – орден «За мужество»;

1996 год – на Киевской универсальной бирже проходят первые торги в гривне по фьючерсным контрактам;

2005 год – Блаженнейший Любомир Гузар официально меняет свой титул на «Верховный Архиепископ Киево-Галицкий» и переносит усадьбу в Киев;

2011 год – в городе Олевск Житомирской области открывают памятный знак в честь 70-летия от создания Олевской республики;

2013 год – в гражданском конфликте в Сирии войска поддержанного россией сирийского диктатора Башара Асада применяют химическое оружие против оппозиции, тогда по жилым кварталам пригород Дамаска города Гута они наносят ракетный удар с использованием зарина, из-за чего, по разным данным, погибает от 70 до 1000 человек.

В этот день родились: